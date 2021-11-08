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Представим информацию Президенту до Нового года. Андрей Швед о расследовании дела о геноциде белорусского народа

08 ноября 2021 18:41
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Новости Беларуси. В ближайшее время начнется работа по изучению ранее неизвестного места массового захоронения в Гомеле, где в период оккупации уничтожены, по разным оценкам, до нескольких десятков тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробностями расследования громкого дела генеральный прокурор Андрей Швед 8 ноября поделился с журналистами.

Представим информацию Президенту до Нового года. Андрей Швед о расследовании дела о геноциде белорусского народа-1

Напомним, уголовное дело по факту геноцида белорусского народа во время Второй мировой войны было возбуждено в апреле. Для расследования Генпрокуратура развернула масштабную работу – раскопки, поиски и опрос очевидцев, изучение архивных материалов с привлечением известных специалистов-историков. За время работы допросили порядка 11,5 тысячи свидетелей, которые сообщили о 300 новых возможных местах массовых захоронений по всей стране.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Подробнее здесь.

Представим информацию Президенту до Нового года. Андрей Швед о расследовании дела о геноциде белорусского народа-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:  
В рамках систематизации полученных источников доказательств мы подготовили определенный объем информации для доклада главе государства, который сейчас мы отрабатываем совместно с заинтересованными государственными органами, с историками, специалистами для того, чтобы представить до Нового года эти материалы Президенту Республики Беларусь. В дальнейшем, в случае его одобрения, они будут использоваться для информирования должностных лиц иностранных государств, в частности генеральных прокуроров Международной ассоциации прокуроров, в том числе генеральных прокуроров европейских государств.

Кроме того, с нашими коллегами из Генеральной прокуратуры России, вы помните, глава государства предложил организовать совместную работу по расследованию уголовного дела о геноциде. Мы работаем активно, обмениваемся информацией, источниками доказательств. Сейчас мы проводим работы и в ближайшее время, я думаю, завершим, связанные с процессуальным оформлением нашей совместной деятельности с коллегами из Генеральной прокуратуры России.

Представим информацию Президенту до Нового года. Андрей Швед о расследовании дела о геноциде белорусского народа-7

Татьяна Савчик, СТВ:
Главная цель работы – добиться международного признания Беларуси страной, пострадавшей от геноцида. Это позволит пресечь попытки обесценивая трагических страниц в истории нашего народа.

Представим информацию Президенту до Нового года. Андрей Швед о расследовании дела о геноциде белорусского народа-10

Расследование ведется в тесном взаимодействии с российскими коллегами, а вот европейцы на наши официальные запросы отвечают молчанием.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Швед # Александр Лукашенко # Татьяна Савчик # Фотофакт

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