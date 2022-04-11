«Сложно сделать опасную профессию безопасной». Начальник авиации объяснил, почему бывают трудные полёты

Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:

На самом деле много было различных полетов. Сложно сделать опасную профессию безопасной. Были особые случаи – это и отказ двигателя, когда после взлета на самолете Ил-76, попала птица. Двигатель пришлось выключить, выработать топливо в течение часа и только после этого произвести посадку. Также, помню, мы взлетали из Забайкалья, перевозили личный состав и технику. Более 150 человек было, десять тонн груза, и в полете также произошло разрушение закрылка. Шесть часов полета, и мы благополучно произвели посадку на своем аэродроме.

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