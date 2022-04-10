«Лётчики – люди суеверные». Какой ритуал перед полётом стал традиционным?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации.

Юлия Артюх, СТВ:

А ваша мама была рада выбору вашей профессии? Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:

О своей мечте я с самого детства говорил маме, поэтому она как-то в конце концов смирилась, что я хочу стать пилотом, и потом гордилась мной. И до сих пор гордится. И я скажу, что она смотрит все военные передачи, которые бывают, выписывает нашу военную газету, делает вырезки из этой газеты. У нее уже накопилось достаточно материала. Юлия Артюх:

Про вас, да?

Андрей Лукьянович:

Про авиацию, вообще, конечно. Но там, где есть упоминание обо мне. Юлия Артюх:

А у вас у самого есть какой-то ритуал перед полетом? Например, у спортсменов-боксеров перекрестился или еще какие-то танцы ритуальные. У вас есть какой-то ритуал, который вы осуществляете всегда перед полетом?