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«Лётчики – люди суеверные». Какой ритуал перед полётом стал традиционным?

10 апреля 2022 17:55
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации.

«Лётчики – люди суеверные». Какой ритуал перед полётом стал традиционным?-1

Юлия Артюх, СТВ:
А ваша мама была рада выбору вашей профессии?

Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО начальник авиации:
О своей мечте я с самого детства говорил маме, поэтому она как-то в конце концов смирилась, что я хочу стать пилотом, и потом гордилась мной. И до сих пор гордится. И я скажу, что она смотрит все военные передачи, которые бывают, выписывает нашу военную газету, делает вырезки из этой газеты. У нее уже накопилось достаточно материала.

Юлия Артюх:
Про вас, да?

«Лётчики – люди суеверные». Какой ритуал перед полётом стал традиционным?-4

Андрей Лукьянович:
Про авиацию, вообще, конечно. Но там, где есть упоминание обо мне.

Юлия Артюх:
А у вас у самого есть какой-то ритуал перед полетом? Например, у спортсменов-боксеров перекрестился или еще какие-то танцы ритуальные. У вас есть какой-то ритуал, который вы осуществляете всегда перед полетом?

«Лётчики – люди суеверные». Какой ритуал перед полётом стал традиционным?-7

Андрей Лукьянович:
Летчики – люди суеверные, поэтому есть, конечно, определенные ритуалы.

Юлия Артюх:
Суеверные, но верующие. Я видела в кабинах пилотов иконы. Вот как это сочетается в летчиках? Говорит, мы суеверные, но верующие.

Андрей Лукьянович:
Одно другому не мешает. Мы все верим в Бога, в высшую силу.

«Лётчики – люди суеверные». Какой ритуал перед полётом стал традиционным?-10

Юлия Артюх:
А ритуал какой? Нельзя раскрывать свой ритуал?

Андрей Лукьянович:
Это традиционный ритуал, когда подходят к самолету, с ним надо обязательно поздороваться, погладить его, обойти и проверить – это в обязательном порядке. Осмотр самолета, рабочего места, подготовить рабочее место к полету.

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# Военная авиация # общество # Юлия Артюх # Андрей Лукьянович # Фотофакт

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