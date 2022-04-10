«Это и есть служение народу». Правда ли, что военные лётчики – самые романтичные люди?

Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:

Юля, я с вами соглашусь. Я бы, наверное, сказал, что романтики с активной жизненной позицией. На самом деле наслаждение от полета летчик испытывает не только в период становления, но и в период зрелого мастерства. Каждый летчик – это художник, только вместо холста он использует небо. Но за этой романтикой скрывается еще и служение – служение отечеству, служение своей профессии. Летчики, качественно выполняя задачи по предназначению, также участвуют в различного рода учениях: от батальонных до совместных стратегических, участвуют в международных мероприятиях. Наш коллектив вообще, коллектив авиационных баз проделали огромную работу по патриотическому воспитанию. Потому что память о нашем героическом прошлом – это на самом деле часть нашей национальной идеи, которую мы воплощаем в жизнь уже давным-давно. В 2013 году мы впервые открыли самолет-музей воинской славы в самолете Ан-26 с экспозицией внутри салона. В 2014-м году мы открыли памятники воинам-авиаторам на аэродроме Лида, на аэродроме Барановичи, в 2016-м году открыли Аллею героев летчикам-авиаторам, которые получили высшую награду – Героя Советского Союза. Эту Аллею героев открывали наши знаменитые земляки-космонавты: генерал-полковники авиации Климук и Коваленок и полковник Новицкий. Через наши авиационные части проходит огромное количество молодежи. Мы взаимодействуем с детскими дошкольными учреждениями, с патриотическими классами, шефствуем над школами: более двух тысяч человек ежегодно посещают наши авиационные базы. Я думаю, что поступок смелого человека может вдохновить целое поколение. Возьмем простой пример: Никита Куконенко и Андрей Ничипорчик, которые, до конца осознавая последствия, жертвовали собой ради других – это и есть служение народу. То есть это и есть служение своей профессии, и это как нельзя лучше характеризует наших воинов-авиаторов. У нас все такие пилоты. Именно с такими летчиками наш народ непобедим.

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