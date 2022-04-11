Омоложение кожи, борьба с раком. С какими заболеваниями может справиться клеточная инженерия?

Офтальмология, дерматология, урология, стоматология – клеточные технологии развиваются в Беларуси уже около 20 лет. И за такой относительно небольшой (по научным меркам) период, уже есть результаты в самых разных сферах медицины.
Офтальмология, дерматология, урология, стоматология – клеточные технологии развиваются в Беларуси уже около 20 лет. И за такой относительно небольшой (по научным меркам) период, уже есть результаты в самых разных сферах медицины.
Наталья Антоневич, заведующая лабораторией иммунологии и клеточной биофизики Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:
Клеточная терапия подразумевает введение пациенту клеток, выращенных в лабораторных условиях. Для этого мы можем использовать клетки, полученные у самого же пациента (они называются аутологичные). Или же использовать донорские клетки, это будут аллогенные клетки. Предыдущие исследования уже успешно внедрены в работу нашего отделения клеточной терапии.
С помощью ноу-хау сегодня ученые помогают бороться с красной волчанкой, ковидной пневмонией, хроническим ринитом и синуситом, сахарным диабетом 1-го типа и даже онкологией. Например, пациентам с раком вводят специальные клетки крови.
Наталья Антоневич:
Пациентам с онкологическими заболеваниями вводится инъекционно в верхнюю треть предплечья. И считается, что дальше эти клетки мигрируют в локальные лимфоузлы и там взаимодействуют с Т-клетками и там запускают противоопухолевый иммунный ответ.
Клеточная терапия также помогает бороться и с процессом старения. У белорусских медиков уже есть решение, как приостановить процесс появления морщин. В несколько подходов вводится специальная сыворотка – результат сохраняется до двух лет.
Зинаида Квачева, ведущий научный сотрудник лаборатории иммунологии и клеточной биофизики Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:
Использование собственных фибробластов кожи для омоложения является более эффективным и пролонгированным методом по сравнению с использованием гиалуроновой кислоты и других биологически активных веществ. Пациенты уже применяли наш препарат. Получены хорошие отзывы, даже из Италии, Германии приезжали.
Кроме того, клеточная инженерия знает, как восстановить кожу после ожогов. В аптеках есть пластыри, которые помогают дерме регенерироваться, но только на небольших участках. Когда человек пережил несчастный случай и нужно восстановить большую поверхность кожи, на помощь придет другая разработка.
Анна Полешко, заведующая лабораторией молекулярной биологии и клетки Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:
Одно из направлений по использованию тканевого эквивалента кожи, фибробластов дермы как отдельного БМКП, направлено на уменьшение поражения кожных покровов – это длительно не заживающие раны, трофические поражения кожи и ожоговые раны.