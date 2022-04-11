Омоложение кожи, борьба с раком. С какими заболеваниями может справиться клеточная инженерия?

Офтальмология, дерматология, урология, стоматология – клеточные технологии развиваются в Беларуси уже около 20 лет. И за такой относительно небольшой (по научным меркам) период, уже есть результаты в самых разных сферах медицины.

Наталья Антоневич, заведующая лабораторией иммунологии и клеточной биофизики Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси: Клеточная терапия подразумевает введение пациенту клеток, выращенных в лабораторных условиях. Для этого мы можем использовать клетки, полученные у самого же пациента (они называются аутологичные). Или же использовать донорские клетки, это будут аллогенные клетки. Предыдущие исследования уже успешно внедрены в работу нашего отделения клеточной терапии.

С помощью ноу-хау сегодня ученые помогают бороться с красной волчанкой, ковидной пневмонией, хроническим ринитом и синуситом, сахарным диабетом 1-го типа и даже онкологией. Например, пациентам с раком вводят специальные клетки крови.

Наталья Антоневич:

Пациентам с онкологическими заболеваниями вводится инъекционно в верхнюю треть предплечья. И считается, что дальше эти клетки мигрируют в локальные лимфоузлы и там взаимодействуют с Т-клетками и там запускают противоопухолевый иммунный ответ.

Клеточная терапия также помогает бороться и с процессом старения. У белорусских медиков уже есть решение, как приостановить процесс появления морщин. В несколько подходов вводится специальная сыворотка – результат сохраняется до двух лет.