Прямой эфир

Начинку можно использовать любую. Готовим осетинский пирог

11 апреля 2022 09:55
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Продолжаем изучать кухни народов мира. Сегодня лакомкой стола станет осетинский пирог. Рецепт простой. Вкус обалденный.

Начинку можно использовать любую. Готовим осетинский пирог-1

Мария Хецуриани, кулинар:
Для начала мы сделаем тесто. Для этого мы возьмем муку, кефир, желательно 1,5-2 %, соль, сахар, дрожжи.

По взмаху венчика начинаем дирижировать. В два стакана муки добавляем по чайной ложке соли, сахара. Затем дрожжи и стакан кефира. Тесто – дело тонкое. Замешиваем от души. Для эластичности вливаем немного оливкового масла.

Начинку можно использовать любую. Готовим осетинский пирог-4

Мария Хецуриани:
Наше тесто готово, оно достаточно мягкое получается. Эти пироги в нашей семье мы делаем часто. В Грузии, откуда мой муж родом, принято делать с начинкой из фасоли, они там называются лабиани. В принципе, вы можете использовать любую начинку, вот у нас сегодня картофель. Делают с творогом, зеленью, кто что любит.

Отправляем тесто на расстойку на часок и приступаем к пикантной начинке. Картофельное пюре заправляем зеленым лучком, нежнейшим сулугуни, солью, перцем. Секрет для хозяюшек: начинки должно быть столько, сколько и теста. Удовольствие в каждом кусочке.

Начинку можно использовать любую. Готовим осетинский пирог-7

Мария Хецуриани:
Берем наше тесто, которое подошло, мы его обмяли и будем формировать наш пирог. Немножечко дадим места, чтобы поместилась наша начинка, используем только руки, делаем шар, прячем нашу начинку, хинкалька такая. Переворачиваем швом вниз, теперь начинаем руками аккуратно.

Начинку можно использовать любую. Готовим осетинский пирог-10

Делаем по центру небольшое отверстие, пупок нашему пирожку, чтобы выходила влага, а тесто было хрустящим. Отправляем в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Преображение на глазах. Золотистую корочку смазываем маслицем.

Начинку можно использовать любую. Готовим осетинский пирог-13

Мария Хецуриани:
Пробуйте, у вас все получится. Приятного аппетита!

# Кулинария # общество # Мария Хецуриани # Анастасия Макеева # Фотофакт

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