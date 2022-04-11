Небо контролирует «С-300». Войска ПВО усилили охрану южных рубежей Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси ситуация на границах остается под усиленным контролем. В эти дни подразделения войск противовоздушной обороны выполняют задачи по охране воздушного пространства на южных рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задачи выполняют дивизионы зенитных ракетных комплексов «С-300», технические характеристики которых позволяют уничтожать большинство существующих аэродинамических и баллистических целей.

Также небо контролируют расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2». Их задача – прикрытие важных стратегических объектов, борьба с беспилотными летательными аппаратами. В зоне поражения – любые типы целей на высоте от нескольких метров до 10 километров. Комплекс «Тор-М2» может с точностью до 99 % поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, планирующие и управляемые авиабомбы, а также беспилотные летательные аппараты. Одна такая машина одновременно уничтожает четыре мишени.