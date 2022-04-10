Андрей Лукьянович: «В авиации так положено, что все командиры – это самые опытные лётчики»

Юлия Артюх, СТВ: Сразу хотелось бы начать с вашей профессиональной деятельности. Вы военный летчик, который пилотирует очень много видов транспортных самолетов. И в то же время эти транспортные самолеты несут в себе военную функцию, раз это военные самолеты, можно ли назвать вас военный летчик-снайпер – это корректно будет или как правильно ваша профессия звучит?

Андрей Лукьянович, полковник, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:

На самом деле в авиации так положено, что все командиры – это самые опытные летчики среди своих подчиненных. Как говорил профессор Жуковский Николай Егорович, самолеты – величайшее творение рук и разума человеческих, и он не подвластен никаким авторитетам, кроме лиц, уважающих летные законы. Поэтому любой летчик, независимо от звания и должности, должен знать в совершенстве авиационную технику и уметь ее правильно применять в боевых условиях. Также должен любой командир выполнить любую внезапно возникшую задачу днем и ночью, в любых условиях обстановки, метеоусловиях, при ограниченной видимости и уметь этому научить своих подчиненных. Для того, чтобы разговаривать на одном языке со своими подчиненными, поэтому я также выполняю полеты на самолетах, обучаю, проверяю. Ну и высшая квалификация летного состава – это летчик-снайпер. Авиация – это оружие, вид оружия, определяющее в котором, имеет именно качество, а не количество. Я скажу, что это связано как с авиационной техникой, так и с подготовкой летного состава. У нас в Беларуси компактные, мобильные, высокоподготовленные вооруженные силы. Авиация имеет самые современные самолеты: Су-30СМ, Як-130, вертолеты: Ми-8 МТВ-5. Также техника, которая прошла капитально-восстановительный ремонт на территории Республики Беларусь на двух авиаремонтных предприятиях – это Орша и Барановичи, и предприятиях Российской Федерации. Также в ближайшей перспективе мы получим еще новую технику. Это еще эскадрилья самолетов и новые боевые вертолеты Ми-35М.

Мы имеем очень подготовленную технику, которая позволяет нам качественно выполнять наши задачи. Также у нас создана великолепная школа пилотов в Беларуси. Мы сохранили все лучшее, что было. У нас полный цикл обучения. Пилотов мы готовим в Военной академии Республики Беларусь. После первого курса они уже начинают летать. Летают в четырех аэроклубах ДОСААФ. Сначала на планерах L-13, потом летают на самолете Як-52, в зависимости от того фронтовая ли авиация, и армейская на вертолетах Ми-8. Выпускные курсы и третий курс вместе с выпускным летают уже в авиационных базах на самолетах L-39 и в Мачулищах на вертолетах Ми-8 и Ми-24. После этого, после окончания учебного заведения они в принципе идут служить в наши авиационные базы.

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