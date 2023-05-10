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«Слово – не воробей, но летает оно свободно». Существуют ли настоящие независимые СМИ?

10 мая 2023 17:36
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Независимые СМИ. Существуют ли они? Нужны ли они? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но». 

Григорий Азаренок, СТВ:  
Существуют ли независимые СМИ?  

«Слово – не воробей, но летает оно свободно». Существуют ли настоящие независимые СМИ?-1

Анастасия Ненашева, старший инспектор Оперативной таможни:  
Если мы сейчас говорим о том, что слово является оружием. Это неоспоримый факт в современных реалиях. Что мы делаем с оружием на законодательном уровне? Ограничиваем его оборот, владение, хранение, применение и прочее, то есть мы ограничиваем его использование. Так же нужно и со словом. А слово – это у нас журналистика. Там много слов, которые нужно ограничивать.  

Григорий Азаренок:  
Слово – не воробей, но летает оно свободно, то есть люди все равно будут искать. Советский Союз ограничивал, глушил радиостанции, а сейчас это технически просто невозможно. Что делать?  

Анастасия Ненашева:  
Когда говорят про независимые СМИ, у меня сразу возникает вопрос: независимые от чего? Можно же и так задать вопрос. От морали, от совести, от ответственности за то, что они несут.  

«Слово – не воробей, но летает оно свободно». Существуют ли настоящие независимые СМИ?-4

Станислав Краско, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Если патриот в Беларуси захочет создать свое СМИ, то почему он этого не может сделать?  

Анастасия Ненашева:  
Но он должен нести ответственность!  

Станислав Краско:  
Так все понесут ответственность, кто должны.  

«Слово – не воробей, но летает оно свободно». Существуют ли настоящие независимые СМИ?-7

Григорий Азаренок:  
А каким оно будет: зависимым, частично зависимым, независимым?  

Станислав Краско:  
Мы говорим про зависимые, если это государственные СМИ. А может быть такое, что частник свое СМИ открывает и занимается тем, что он хочет. И он должен заниматься в рамках правого поля Республики Беларусь. То есть мы не должны говорить, что не должно быть независимых СМИ. Они могут быть, но в существующих реалиях, в соответствии с текущим законодательством Республики Беларусь.  

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# СМИ Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Анастасия Ненашева # Станислав Краско # Фотофакт

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