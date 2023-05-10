«Слово – не воробей, но летает оно свободно». Существуют ли настоящие независимые СМИ?

Независимые СМИ. Существуют ли они? Нужны ли они? В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Анастасия Ненашева, старший инспектор Оперативной таможни:

Если мы сейчас говорим о том, что слово является оружием. Это неоспоримый факт в современных реалиях. Что мы делаем с оружием на законодательном уровне? Ограничиваем его оборот, владение, хранение, применение и прочее, то есть мы ограничиваем его использование. Так же нужно и со словом. А слово – это у нас журналистика. Там много слов, которые нужно ограничивать.

Григорий Азаренок:

Слово – не воробей, но летает оно свободно, то есть люди все равно будут искать. Советский Союз ограничивал, глушил радиостанции, а сейчас это технически просто невозможно. Что делать?

Анастасия Ненашева:

Когда говорят про независимые СМИ, у меня сразу возникает вопрос: независимые от чего? Можно же и так задать вопрос. От морали, от совести, от ответственности за то, что они несут.