«Наша молодёжь интересуется политикой». С какого возраста белорусы готовы сделать осознанный выбор?

Молодежь и выборы – активное участие или невмешательство. Нужно ли снижать избирательный возраст до 16 лет? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Молодежь и выборы – активное участие или невмешательство. Нужно ли снижать избирательный возраст до 16 лет? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Елена Кругликова, инженер по сметной работе предприятия «Полоцк-Стекловолокно»:
Я считаю, что мы вообще недооцениваем сегодняшнюю современную молодежь, ее очень трудно обмануть. Людей в возрасте как раз таки обмануть проще. Я считаю, что, понизив возраст, мы привлечем наше молодое поколение к избирательному процессу.
Григорий Азаренок, СТВ:
Я, конечно, понимаю, что приводить цитату главы государства – это, так сказать, запрещенный прием, но тем не менее во время поездки в Гомельскую область он сказал: «Да, молодежь хорошая, мы ее хвалим. Мы вообще рассказываем и так далее, а вот работать не хотят».
Ярослав Меркулов, студент института информационных технологий при БГУИР:
Мы же здесь работаем. Мы перед вами. Молодежь сейчас работает, показывает.
Григорий Азаренок:
Работайте, братья и сестры.
Елена Кругликова:
Понимаете, сегодня есть люди, которым за 30, и они тоже ничего не смыслят в политике. Наша молодежь интересуется политикой.
Григорий Азаренок:
Хорошо. Но мы видим сейчас, как развиваются военно-патриотические клубы, молодежные движения, при Молодежном парламенте идут активные акции. Мы видим этих детей, они уже готовы с милиционерами на задержание ехать. Может быть, им разрешить?
Екатерина Фильченко, студент Гомельского государственного медицинского университета:
Нет. Что значит им разрешить? Кому-то то есть можно голосовать, а кому-то нет? Так нельзя, правила должны быть для всех единые.
Формировать политическую культуру. Нужно ли пересмотреть нормы избирательного права для белорусов – подробнее здесь.