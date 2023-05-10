«Наша молодёжь интересуется политикой». С какого возраста белорусы готовы сделать осознанный выбор?

Молодежь и выборы – активное участие или невмешательство. Нужно ли снижать избирательный возраст до 16 лет? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Елена Кругликова, инженер по сметной работе предприятия «Полоцк-Стекловолокно»:

Я считаю, что мы вообще недооцениваем сегодняшнюю современную молодежь, ее очень трудно обмануть. Людей в возрасте как раз таки обмануть проще. Я считаю, что, понизив возраст, мы привлечем наше молодое поколение к избирательному процессу. Григорий Азаренок, СТВ:

Я, конечно, понимаю, что приводить цитату главы государства – это, так сказать, запрещенный прием, но тем не менее во время поездки в Гомельскую область он сказал: «Да, молодежь хорошая, мы ее хвалим. Мы вообще рассказываем и так далее, а вот работать не хотят».

Ярослав Меркулов, студент института информационных технологий при БГУИР:

Мы же здесь работаем. Мы перед вами. Молодежь сейчас работает, показывает. Григорий Азаренок:

Работайте, братья и сестры. Елена Кругликова:

Понимаете, сегодня есть люди, которым за 30, и они тоже ничего не смыслят в политике. Наша молодежь интересуется политикой. Григорий Азаренок:

Хорошо. Но мы видим сейчас, как развиваются военно-патриотические клубы, молодежные движения, при Молодежном парламенте идут активные акции. Мы видим этих детей, они уже готовы с милиционерами на задержание ехать. Может быть, им разрешить?