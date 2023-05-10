«За молодёжью будущее». Надо ли в Беларуси снизить возраст для голосования?

Молодежь и выборы – активное участие или невмешательство. Нужно ли снижать избирательный возраст до 16 лет? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но». Григорий Азаренок, СТВ:

Вы за то, чтобы молодежь все-таки чуть менее активно участвовала в выборах, а уже тем более не за то, чтобы снижать возраст до 16 лет. Почему?

Максим Станкевич, секретарь судебного заседания, помощник судьи экономического суда г. Минск:

Хотелось бы начать с того, что снижение минимального возраста для голосования может привести к манипулированию схемой голосования. Дети подвержены большему риску, чем старшие. Григорий Азаренок:

Что значит риску? Риск влияния родителей? Максим Станкевич:

Вспомните 2020 год, когда дети смотрели TikTok. Григорий Азаренок:

Так это не родители влияли, это TikTok влиял. Родители наоборот скажут: «Иди за Батьку голосуй». Максим Станкевич:

Дети более подвержены тому, что они смотрели TikTok. Посмотрели, им понравилось и выходили на митинги. К чему это привело в 2020 году?