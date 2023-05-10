«За молодёжью будущее». Надо ли в Беларуси снизить возраст для голосования?
Молодежь и выборы – активное участие или невмешательство. Нужно ли снижать избирательный возраст до 16 лет? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Григорий Азаренок, СТВ:
Вы за то, чтобы молодежь все-таки чуть менее активно участвовала в выборах, а уже тем более не за то, чтобы снижать возраст до 16 лет. Почему?
Максим Станкевич, секретарь судебного заседания, помощник судьи экономического суда г. Минск:
Хотелось бы начать с того, что снижение минимального возраста для голосования может привести к манипулированию схемой голосования. Дети подвержены большему риску, чем старшие.
Григорий Азаренок:
Что значит риску? Риск влияния родителей?
Максим Станкевич:
Вспомните 2020 год, когда дети смотрели TikTok.
Григорий Азаренок:
Так это не родители влияли, это TikTok влиял. Родители наоборот скажут: «Иди за Батьку голосуй».
Максим Станкевич:
Дети более подвержены тому, что они смотрели TikTok. Посмотрели, им понравилось и выходили на митинги. К чему это привело в 2020 году?
Ярослав Меркулов, студент института информационных технологий при БГУИР:
Кого они смотрят в TikTok? Что вы говорите?
Григорий Азаренок:
Эта команда выступает за то, чтобы снизить, я так понимаю, возраст и вообще дать побольше свободы. Вопрос: зачем?
Ярослав Меркулов:
Конечно, вопрос стоит остро сейчас, потому что 2020 год показал нам печальный опыт работы с молодежью. Значит, у нас сейчас стоит повестка такая, что за молодежью будущее. Тенденция к выборам, голосованию. Молодежь – почему у нас с 14 лет они уже несут за собой уголовную ответственность?
Григорий Азаренок:
То есть сидеть в колонии можно, а проголосовать нельзя?
Ярослав Меркулов:
Почему с 14 лет они получают паспорт, а голосовать не могут? Они платят налоги, могут работать. Они платят налоги, если работают с 14 лет, а голосовать им нельзя.
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