«Со школьной скамьи нужно прививать культуру общения в интернете». Зачем нужны уроки кибербезопасности?

Являются ли социальные сети причиной депрессии? У нашей молодежи здесь две стороны. Одни согласны с этим утверждением, а кто-то готов оспорить такое выражение. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Являются ли социальные сети причиной депрессии? У нашей молодежи здесь две стороны. Одни согласны с этим утверждением, а кто-то готов оспорить такое выражение. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Евгений Нищименко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Чтобы запретить какие-то социальные сети, нужно деньги выделить. Может, мы на те деньги, которые будут выделяться на запрет, будем создавать свой контент? Как говорится, этот меч не мы выковали.
Григорий Азаренок, СТВ:
В казино всегда выигрывает хозяин. Они там хозяева.
Станислав Краско, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Может, нам пора стать хозяевами и создать белорусские платформы?
Григорий Азаренок:
Да, по китайскому образцу. Вот в России пытались блокировать Telegram. И что из этого вышло? Пшик, хотя денег у них на это хватало. Но тем не менее мы видим, что они ничего не могут сделать с даркнетом, с технологиями деанона и всем остальным. Может, и рыпаться не надо?
Валентина Науменко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Безусловно, надо что-то делать. Мы сейчас просто говорим о том, что, наверное, со школьной скамьи нужно прививать культуру общения в интернете, кибербезопасность, уметь общаться в социальных сетях.
Григорий Азаренок:
А у нас есть тот, кто умеет это делать: учителя, педагоги?
Валентина Науменко:
С этого и нужно начинать. У нас нет профильных предметов, занятий, курсов и так далее. Сегодня мы сталкиваемся с киберзапугиванием, в целом с большими проблемами в социальных сетях.
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