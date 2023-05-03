«Со школьной скамьи нужно прививать культуру общения в интернете». Зачем нужны уроки кибербезопасности?

Являются ли социальные сети причиной депрессии? У нашей молодежи здесь две стороны. Одни согласны с этим утверждением, а кто-то готов оспорить такое выражение. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Евгений Нищименко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Чтобы запретить какие-то социальные сети, нужно деньги выделить. Может, мы на те деньги, которые будут выделяться на запрет, будем создавать свой контент? Как говорится, этот меч не мы выковали. Григорий Азаренок, СТВ:

В казино всегда выигрывает хозяин. Они там хозяева.