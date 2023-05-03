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«Со школьной скамьи нужно прививать культуру общения в интернете». Зачем нужны уроки кибербезопасности?

03 мая 2023 18:17
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Являются ли социальные сети причиной депрессии? У нашей молодежи здесь две стороны. Одни согласны с этим утверждением, а кто-то готов оспорить такое выражение. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но». 

«Со школьной скамьи нужно прививать культуру общения в интернете». Зачем нужны уроки кибербезопасности? -1

 

Евгений Нищименко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Чтобы запретить какие-то социальные сети, нужно деньги выделить. Может, мы на те деньги, которые будут выделяться на запрет, будем создавать свой контент? Как говорится, этот меч не мы выковали.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
В казино всегда выигрывает хозяин. Они там хозяева.  

«Со школьной скамьи нужно прививать культуру общения в интернете». Зачем нужны уроки кибербезопасности? -4

Станислав Краско, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Может, нам пора стать хозяевами и создать белорусские платформы?  

Григорий Азаренок:  
Да, по китайскому образцу. Вот в России пытались блокировать Telegram. И что из этого вышло? Пшик, хотя денег у них на это хватало. Но тем не менее мы видим, что они ничего не могут сделать с даркнетом, с технологиями деанона и всем остальным. Может, и рыпаться не надо?  

«Со школьной скамьи нужно прививать культуру общения в интернете». Зачем нужны уроки кибербезопасности? -7

Валентина Науменко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Безусловно, надо что-то делать. Мы сейчас просто говорим о том, что, наверное, со школьной скамьи нужно прививать культуру общения в интернете, кибербезопасность, уметь общаться в социальных сетях.  

Григорий Азаренок:  
А у нас есть тот, кто умеет это делать: учителя, педагоги?  

Валентина Науменко:  
С этого и нужно начинать. У нас нет профильных предметов, занятий, курсов и так далее. Сегодня мы сталкиваемся с киберзапугиванием, в целом с большими проблемами в социальных сетях.  

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# Интернет # общество # Евгений Нищименко # Григорий Азарёнок # Станислав Краско # Валентина Науменко # Фотофакт

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