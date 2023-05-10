Формировать политическую культуру. Нужно ли пересмотреть нормы избирательного права для белорусов?

Молодежь и выборы – активное участие или невмешательство. Нужно ли снижать избирательный возраст до 16 лет? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но». Григорий Азаренок, СТВ:

Может, нам тогда подумать вообще об изменении, так сказать, избирательных норм? Звучало предложение, чтобы только Всебелорусское народное собрание, например, избирало Президента. Вы что по этому поводу думаете?

Станислав Краско, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Во-первых, я считаю, что Всебелорусское народное собрание – это новация, которая нужна была нашему народу. Григорий Азаренок:

Это бесспорно. Я имею в виду, может быть, нам пересмотреть то, что мы называем всеобщим избирательным правом? Станислав Краско:

Я считаю, что нет. У нас каждый гражданин в Республике Беларусь не хуже другого, и он имеет право выбирать своего Президента. Мы сейчас говорим о людях, которые учатся в 10-11 классах. Сторона, которая за снижение говорила о том, что надо прочитать им лекцию, в этот период начинать уже формировать такую политическую культуру. Основное, что надо начинать формировать – это 10-11 классы.

Даниил Храмцов, специалист Национального банка Беларуси:

Кроме возрастного ценза также почему не рассматривается ценз имущественный или интеллектуальный? Что студенты, что школьники, что взрослые люди, когда приходят на выборы, большая часть людей даже не знает, что у нас Конституция – основной закон. Не зная кандидатов, выбирают. Одного, понятно, мы все знаем, а всех остальных – так. Фамилия звучная – выберем его. Григорий Азаренок:

Может, ну вообще эти выборы? У нас есть прекрасный Президент, которого поддерживает большинство. Давайте, так сказать, переформатируем. Что нам стесняться? Слушайте, в Прибалтике есть категория не граждан, у которых другого цвета паспорта, и они ограничены в избирательных правах.