Друзья в интернете – приятное знакомство или опасность для жизни? Мнения студентов

Являются ли социальные сети причиной депрессии? У нашей молодежи здесь две стороны. Одни согласны с этим утверждением, а кто-то готов оспорить такое выражение. В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Екатерина Фильченко, студент Гомельского государственного медицинского университета:

Мы говорим про одиночество, но мы не упомянули о важности интернет-друзей. Я хочу привести свой пример. В средней школе я перевелась в новую школу, у меня была одна подруга, которая была далеко. Я чувствовала себя одиноко и в 7 классе заходила в группы во «Вконтакте» по интересам, общалась с кучей людей со всего мира (в основном из России), и это мне помогало справляться с внутренним одиночеством. Они меня поддерживали. Когда у меня что-то случалось в школе, я рассказывала это не одноклассникам, не родителям, а им.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы же сразу сделали такой выбор, вы сразу пошли туда. Может, вы не попытались наладить какой-то контакт?