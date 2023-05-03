Друзья в интернете – приятное знакомство или опасность для жизни? Мнения студентов

Являются ли социальные сети причиной депрессии? У нашей молодежи здесь две стороны. Одни согласны с этим утверждением, а кто-то готов оспорить такое выражение. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Являются ли социальные сети причиной депрессии? У нашей молодежи здесь две стороны. Одни согласны с этим утверждением, а кто-то готов оспорить такое выражение. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Екатерина Фильченко, студент Гомельского государственного медицинского университета:
Мы говорим про одиночество, но мы не упомянули о важности интернет-друзей. Я хочу привести свой пример. В средней школе я перевелась в новую школу, у меня была одна подруга, которая была далеко. Я чувствовала себя одиноко и в 7 классе заходила в группы во «Вконтакте» по интересам, общалась с кучей людей со всего мира (в основном из России), и это мне помогало справляться с внутренним одиночеством. Они меня поддерживали. Когда у меня что-то случалось в школе, я рассказывала это не одноклассникам, не родителям, а им.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вы же сразу сделали такой выбор, вы сразу пошли туда. Может, вы не попытались наладить какой-то контакт?
Екатерина Боровик, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Девушка, откуда вы знаете, что за профилем крылся тот человек, чья фотография там стоит? Как показывает практика (насколько сейчас педофилия развита), именно за профилем мальчика или девочки скрывается взрослый человек.
Григорий Азаренок:
Родители знали, в каких вы группах сидели, или вы от них скрывали?
Екатерина Фильченко:
Они видели, что я с кем-то переписываюсь. Понятно, я не показывала переписку. Это же личное, я же не могла некоторыми вещами поделиться с родителями, но примерно да.
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