Почему общественным объединениям нельзя уходить из соцсетей? Рассказал член Молодёжного парламента

Являются ли социальные сети причиной депрессии? У нашей молодежи здесь две стороны. Одни согласны с этим утверждением, а кто-то готов оспорить такое выражение. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но». Григорий Азаренок, СТВ:

Вы за то, чтобы хоть как-то ограничивать влияние соцсетей в нашем обществе.

Валентина Науменко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Да, реальность такова, что социальные сети, к сожалению, носят деструктивный характер. Еще на слуху у нас отголоски «Синего кита» – группы смерти, которые были в интернете, в социальных сетях. Сейчас общество захлестнула волна редановцев. 28 февраля в Гомеле было задержано 200 человек, из которых 183 несовершеннолетних. Григорий Азаренок:

Это объективная реальность: соцсети нам геморроя принесли очень много.

Станислав Семенов, председатель комиссии по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

БРСМ, Молодежный парламент в соцсетях ведут свою деятельность. Молодежь это тоже смотрит и приобщается к общественной деятельности. Григорий Азаренок:

Когда я во время «Зачетных разговоров» спрашиваю, подписаны ли они на «Пул Первого» или на «Желтые сливы», на другие патриотические каналы, то как-то леса рук не наблюдаю. А когда называю таких людей, как Даню Милохина, Моргенштерна, то у всех пошло оживление. Это объективная реальность, потому что мы там не хозяева, мы там не рулим регуляторами. Что нам делать? Станислав Семенов:

Ответ прост. Вы сейчас равняете общественные объединения и молодежных лидеров. Молодежный лидер – это ведущий своего проекта. Это отличие от общественного объединения.

Григорий Азаренок:

Да, но у БРСМ нет миллиарда долларов, чтобы продвигать своего молодежного лидера. Станислав Семенов:

Так нужны идеи, новации. Без денег все это продвигается. Григорий Азаренок:

Но мы знаем, что в эти социальные сети вбухиваются огромные средства. Тем не менее проблемы очевидны. Но а куда мы денемся? У всех сейчас по 10 аккаунтов. У всех сейчас Instagram, TikTok и все остальное. И что нам делать здесь?

Мария Ласевич, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Работать с критическим мышлением молодежи, чтобы они умели обрабатывать огромное количество информации и различать, где фейк, а где правда, искать истину. Григорий Азаренок:

Конкретно как? Мария Ласевич:

Дополнительное образование, проведение обучающих мастер-классов, тренингов. Что мешает конкретно от БРСМ проводить такие мероприятия?