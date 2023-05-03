Почему общественным объединениям нельзя уходить из соцсетей? Рассказал член Молодёжного парламента
Являются ли социальные сети причиной депрессии? У нашей молодежи здесь две стороны. Одни согласны с этим утверждением, а кто-то готов оспорить такое выражение. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Григорий Азаренок, СТВ:
Вы за то, чтобы хоть как-то ограничивать влияние соцсетей в нашем обществе.
Валентина Науменко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Да, реальность такова, что социальные сети, к сожалению, носят деструктивный характер. Еще на слуху у нас отголоски «Синего кита» – группы смерти, которые были в интернете, в социальных сетях. Сейчас общество захлестнула волна редановцев. 28 февраля в Гомеле было задержано 200 человек, из которых 183 несовершеннолетних.
Григорий Азаренок:
Это объективная реальность: соцсети нам геморроя принесли очень много.
Станислав Семенов, председатель комиссии по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
БРСМ, Молодежный парламент в соцсетях ведут свою деятельность. Молодежь это тоже смотрит и приобщается к общественной деятельности.
Григорий Азаренок:
Когда я во время «Зачетных разговоров» спрашиваю, подписаны ли они на «Пул Первого» или на «Желтые сливы», на другие патриотические каналы, то как-то леса рук не наблюдаю. А когда называю таких людей, как Даню Милохина, Моргенштерна, то у всех пошло оживление. Это объективная реальность, потому что мы там не хозяева, мы там не рулим регуляторами. Что нам делать?
Станислав Семенов:
Ответ прост. Вы сейчас равняете общественные объединения и молодежных лидеров. Молодежный лидер – это ведущий своего проекта. Это отличие от общественного объединения.
Григорий Азаренок:
Да, но у БРСМ нет миллиарда долларов, чтобы продвигать своего молодежного лидера.
Станислав Семенов:
Так нужны идеи, новации. Без денег все это продвигается.
Григорий Азаренок:
Но мы знаем, что в эти социальные сети вбухиваются огромные средства. Тем не менее проблемы очевидны. Но а куда мы денемся? У всех сейчас по 10 аккаунтов. У всех сейчас Instagram, TikTok и все остальное. И что нам делать здесь?
Мария Ласевич, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Работать с критическим мышлением молодежи, чтобы они умели обрабатывать огромное количество информации и различать, где фейк, а где правда, искать истину.
Григорий Азаренок:
Конкретно как?
Мария Ласевич:
Дополнительное образование, проведение обучающих мастер-классов, тренингов. Что мешает конкретно от БРСМ проводить такие мероприятия?
Станислав Краско, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Специальные сети являются как злом, так и добром, потому что я подписан на «Пул Первого».
Григорий Азаренок:
То, что все здесь подписаны на «Пул Первого», никто не сомневается. Я говорю объективную реальность – у молодежной аудитории 2-3 руки.
Станислав Краско:
Во-первых, задача и Молодежного парламента…
Григорий Азаренок:
Это мы говорим из года в год. Ваша задача, наша задача – нас всех задача. Извините, мы с шашкой на танки идем. У них регуляторы.
Станислав Краско:
Нам не надо уходить из социальных сетей, потому что нашу нишу займет Запад. Они начнут все больше влиять на нашу молодежь, вовлекать в деструктивную деятельность. Если мы уйдем с этого пространства, то этого места станет еще больше.
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