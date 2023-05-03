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Почему общественным объединениям нельзя уходить из соцсетей? Рассказал член Молодёжного парламента

03 мая 2023 18:21
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Являются ли социальные сети причиной депрессии? У нашей молодежи здесь две стороны. Одни согласны с этим утверждением, а кто-то готов оспорить такое выражение. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Вы за то, чтобы хоть как-то ограничивать влияние соцсетей в нашем обществе.  

Почему общественным объединениям нельзя уходить из соцсетей? Рассказал член Молодёжного парламента -1

Валентина Науменко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Да, реальность такова, что социальные сети, к сожалению, носят деструктивный характер. Еще на слуху у нас отголоски «Синего кита» – группы смерти, которые были в интернете, в социальных сетях. Сейчас общество захлестнула волна редановцев. 28 февраля в Гомеле было задержано 200 человек, из которых 183 несовершеннолетних.  

Григорий Азаренок:  
Это объективная реальность: соцсети нам геморроя принесли очень много.  

Почему общественным объединениям нельзя уходить из соцсетей? Рассказал член Молодёжного парламента -4

Станислав Семенов, председатель комиссии по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
БРСМ, Молодежный парламент в соцсетях ведут свою деятельность. Молодежь это тоже смотрит и приобщается к общественной деятельности.  

Григорий Азаренок:  
Когда я во время «Зачетных разговоров» спрашиваю, подписаны ли они на «Пул Первого» или на «Желтые сливы», на другие патриотические каналы, то как-то леса рук не наблюдаю. А когда называю таких людей, как Даню Милохина, Моргенштерна, то у всех пошло оживление. Это объективная реальность, потому что мы там не хозяева, мы там не рулим регуляторами. Что нам делать?  

Станислав Семенов:  
Ответ прост. Вы сейчас равняете общественные объединения и молодежных лидеров. Молодежный лидер – это ведущий своего проекта. Это отличие от общественного объединения.  

Почему общественным объединениям нельзя уходить из соцсетей? Рассказал член Молодёжного парламента -7

Григорий Азаренок:  
Да, но у БРСМ нет миллиарда долларов, чтобы продвигать своего молодежного лидера.  

Станислав Семенов:  
Так нужны идеи, новации. Без денег все это продвигается.  

Григорий Азаренок:  
Но мы знаем, что в эти социальные сети вбухиваются огромные средства. Тем не менее проблемы очевидны. Но а куда мы денемся? У всех сейчас по 10 аккаунтов. У всех сейчас Instagram, TikTok и все остальное. И что нам делать здесь?  

Почему общественным объединениям нельзя уходить из соцсетей? Рассказал член Молодёжного парламента -10

Мария Ласевич, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:  
Работать с критическим мышлением молодежи, чтобы они умели обрабатывать огромное количество информации и различать, где фейк, а где правда, искать истину.  

Григорий Азаренок:  
Конкретно как?  

Мария Ласевич:  
Дополнительное образование, проведение обучающих мастер-классов, тренингов. Что мешает конкретно от БРСМ проводить такие мероприятия?  

Почему общественным объединениям нельзя уходить из соцсетей? Рассказал член Молодёжного парламента -13

Станислав Краско, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Специальные сети являются как злом, так и добром, потому что я подписан на «Пул Первого».  

Григорий Азаренок:  
То, что все здесь подписаны на «Пул Первого», никто не сомневается. Я говорю объективную реальность – у молодежной аудитории 2-3 руки.  

Станислав Краско:  
Во-первых, задача и Молодежного парламента…  

Григорий Азаренок:  
Это мы говорим из года в год. Ваша задача, наша задача – нас всех задача. Извините, мы с шашкой на танки идем. У них регуляторы.  

Станислав Краско:  
Нам не надо уходить из социальных сетей, потому что нашу нишу займет Запад. Они начнут все больше влиять на нашу молодежь, вовлекать в деструктивную деятельность. Если мы уйдем с этого пространства, то этого места станет еще больше.  

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# Интернет # общество # Григорий Азарёнок # Валентина Науменко # Станислав Семенов # Мария Ласевич # Станислав Краско # Фотофакт

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