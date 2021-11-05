«Всё равно отошьёт». Почему мужчины боятся знакомиться с женщинами?

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алексей Талай, многократный призер международных соревнований по плаванию, паралимпиец:

Мужчина стесняется быть настоящим, как говорится, мужиком. Взять, так сказать, за рога быка, прийти к своей женщине. Познакомиться на улице где-то, как сейчас можно говорить, подкатить. Поэтому и женщина сегодня обделена вниманием. Почему? Боятся. Боятся подойти, стесняются.

Сергей Валаханович, владелец барбершопа:

Реальное общение перешло в соцсети. Алексей Талай:

Компьютерные игры сегодня занимают нашу молодежь. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

На самом деле, сейчас очень много инфантильных мужчин, которые мамочку ищут в отношениях, а не спутницу себе.

Александр Яскевич, ведущий инженер отдела выдачи удостоверений на право охоты:

А с другой стороны, почему боятся подойти? Тоже бывает с парнями, расспрашиваешь. «А смысл? Она слишком красива, все равно отошьет». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Женщины стали слишком самостоятельны, они строят сами карьеру. Наталья Широкова, ведущая ток-шоу:

Они одиноки.