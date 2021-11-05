«Всё равно отошьёт». Почему мужчины боятся знакомиться с женщинами?

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алексей Талай, многократный призер международных соревнований по плаванию, паралимпиец:
Мужчина стесняется быть настоящим, как говорится, мужиком. Взять, так сказать, за рога быка, прийти к своей женщине. Познакомиться на улице где-то, как сейчас можно говорить, подкатить. Поэтому и женщина сегодня обделена вниманием. Почему? Боятся. Боятся подойти, стесняются.
Сергей Валаханович, владелец барбершопа:
Реальное общение перешло в соцсети.
Алексей Талай:
Компьютерные игры сегодня занимают нашу молодежь.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
На самом деле, сейчас очень много инфантильных мужчин, которые мамочку ищут в отношениях, а не спутницу себе.
Александр Яскевич, ведущий инженер отдела выдачи удостоверений на право охоты:
А с другой стороны, почему боятся подойти? Тоже бывает с парнями, расспрашиваешь. «А смысл? Она слишком красива, все равно отошьет».
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Женщины стали слишком самостоятельны, они строят сами карьеру.
Наталья Широкова, ведущая ток-шоу:
Они одиноки.
Сергей Валаханович:
Многие мужики, которые боятся подойти, остаются неуверенными, остаются без нечего. А потом подходит маленький, страшненький, но уверенный в себе товарищ, и все – женщина его.
Алеся Лакина:
Замуж за абы кого, потому что за смелейшего вышли замуж. Потому что хорошие мужчины к ней не подходят, они стесняются, они боятся. А вот самые такие рисковые, шальные ребята к ней подходят.
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