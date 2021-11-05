«В этих стенах принималось очень много судьбоносных решений». В Гродно открыли первую очередь реконструкции Старого замка

Новости Беларуси. 5 ноября жители Гродно стали свидетелями исторического события. Буквально несколько часов назад там открыли первую очередь реконструированного Старого замка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Роскошный памятник истории возродили фактически из руин. Проделана большая научная работа, проведено немало археологических исследований. Наш корреспондент Галина Буро готова рассказать, чем удивит новая экспозиция.

Галина Буро, корреспондент:

Нашему телеканалу одному из первых удалось прогуляться по королевской галерее, по которой в свое время монарх шел на молитву. Все удалось благодаря тому, что строители возвели въездную и среднюю башни, а между ними крепостную стену вот с этой самой галереей. И сегодня у Старого королевского замка началась новая история.

Положили бумагу, накрываем, сейчас мне надо здесь занять место, начинаем печатать. В образе печатника в средневековой типографии. Это точная копия станка в одной из комнат мерной избы. У приспособления даже есть имя – Дракон, или по-белорусски, Цмок. Посетителям предлагают изготовить фрагмент гравюры Цюнда 16-го века или, например, портрет Стефана Батория.

Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:

Мы не знаем, была ли печатная мастерская в Старом замке во времена Стефана Батория или в 17 веке, но мы благодарны тем печатникам, которые в 16 веке напечатали самое первое изображение нашего города. Вообще, самое первое изображение белорусского города.

Сегодня королевский замок не узнать – словно птица феникс из пепла, из руин он превратился в красивейший архитектурный ансамбль. Внутри в семи залах разместилась новая экспозиция с применением современных технологий: интерактивные зоны, мультимедийные экраны, проекторы и 3D-маппинг.

Часть экспозиции посвящена истории замка, возникновению Гродненского княжества и развитию ВКЛ. А поскольку реконструкция замка – это не только работа строителей, но еще и большой научный труд, а также археологические исследования, то посетители смогут увидеть предметы, найденные в ходе раскопок на Замковой горе. Это шахматная ладья, золотые украшения, фрагменты старинной мостовой, части средневековых печей, королевская посуда, барельефы ручной работы. В часовне изготовлены алтари, установлена кованая обрешетка на входе, в галерее питьевой фонтан, а королевскую баню украсил каменный декор. Еще одной туристической изюминкой стала смотровая площадка на замке с видами на исторический центр.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Это действительно уникальный объект, более 700 лет выполнявший функции госуправления, в этих стенах принималось очень много судьбоносных решений. Это замок, который положил основу развитию города Гродно в 12 веке. Это замок, который пережил много потрясений вместе с жителями нашего края.

Стефан Баторий на коне, придворные дамы в мехах и даже охотничьи собаки. Открытие в обстановке хоть и торжественной, но очень трогательной. Ведь каждый, кто приложил руку к возрождению Старого замка, искренне радуется полученному результату. Как говорят сами гродненцы, многие века замок выполнял оборонительную функцию – охранял жителей, а теперь у него высокая миссия – хранить белорусскую историю.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Это ключевая линия, сохранение историко-культурных ценностей. То, что было сделано за нашу суверенную историю, это благодаря главе государства, его линии, которая проводится. Мы должны все то, что нам досталось, преобразить, восстановить и оставить нашим будущим поколениям.