Новости по тегу #Воспитание детей

В новом выпуске «Рецепт настоящего белоруса» – Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка.
Запуск речи – один из частых запросов родителей. Игра помогает ускорить этот процесс. Учителя-дефектологи узнают предпочтения ребенка и через интересы работают над звукопроизношением.
В связи с развитием общества, методы воспитания прошли определенную эволюцию. Нечасто встретишь родителя, который применяет физические методы воздействия на ребенка.
У нас есть свои принципы воспитания, которые сложились, имеют теоретическую основу, практическое обоснование.
«Еще есть признак, но он такой неочевидный – хождение на носочках».
Семинар объединил представителей органов власти, культуры, духовенства, общественных объединений и учреждений образования.
Смотрите 6 июля в 10.00.
Ежегодно участниками «Зарницы» становятся более 35 тысяч школьников, которые знакомятся с основами начальной военной подготовки, осваивают строевые приемы и правила обращения с оружием.
«В нашей многодетной семье дети – лучшие друзья».
«Здесь очень важно замечать подобного рода ростки и создавать условия, при которых сам ребенок будет учиться себя видеть».
«Стать отцом – это был осознанный шаг, я шел на него запланировано, мы с супругой ждали этого момента».
Уже завтра у всех школьников нашей страны начинаются долгожданные зимние каникулы. Они будут долгими, по 7 января включительно.
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