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Новости по тегу #Воспитание детей

О детском технопарке и будущих нобелевских лауреатах. Сергей Сачко – в «Рецепте настоящего белоруса»
03 августа 2026 19:03

О детском технопарке и будущих нобелевских лауреатах. Сергей Сачко – в «Рецепте настоящего белоруса»

Как запустить речь ребёнка и стоит ли бить тревогу. Узнали у учителей-дефектологов
21 февраля 2026 13:45

Как запустить речь ребёнка и стоит ли бить тревогу. Узнали у учителей-дефектологов

Как изменились методы воспитания детей – узнали у психолога
04 декабря 2025 19:27

Как изменились методы воспитания детей – узнали у психолога

«У нас есть свои традиции» – о методах воспитания белорусов поговорили с экспертом
04 декабря 2025 19:26

«У нас есть свои традиции» – о методах воспитания белорусов поговорили с экспертом

Не смотрит в глаза, не отзывается на имя. Мама особенного ребенка рассказала о первых признаках аутизма
25 октября 2025 13:28

Не смотрит в глаза, не отзывается на имя. Мама особенного ребенка рассказала о первых признаках аутизма

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения обсудили на семинаре в Слуцке
13 октября 2025 13:56

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения обсудили на семинаре в Слуцке

Почему патриотическое воспитание стало трендом? Анонс ток-шоу «Большой город»
05 июля 2025 08:38

Почему патриотическое воспитание стало трендом? Анонс ток-шоу «Большой город»

В Беларуси стартует проект для детей и подростков «Зарница Online»
10 июня 2025 06:14

В Беларуси стартует проект для детей и подростков «Зарница Online»

Отец семерых детей: «Мы проходили тернистый путь по воспитанию, потому что каждый ребёнок уникален»
18 февраля 2025 11:06

Отец семерых детей: «Мы проходили тернистый путь по воспитанию, потому что каждый ребёнок уникален»

Король: я бы сравнил государство с большим тьютором, который помогает на разных этапах
21 января 2025 16:25

Король: я бы сравнил государство с большим тьютором, который помогает на разных этапах

С супругой воспитывают пятерых детей. Пообщались с многодетным отцом Дмитрием Черняковым о семейных ценностях
24 декабря 2024 11:52

С супругой воспитывают пятерых детей. Пообщались с многодетным отцом Дмитрием Черняковым о семейных ценностях

Чем занять ребенка на зимних каникулах? Вот какие мероприятия могут посетить школьники
24 декабря 2024 11:41

Чем занять ребенка на зимних каникулах? Вот какие мероприятия могут посетить школьники