Почему женщинам нравятся брутальные мужчины? Спросили у психолога

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Почему же все-таки в нынешнее время женщинам нравятся брутальные, грубые мужчины или все-таки не всегда? Я вот склоняюсь больше к тому, что есть же какое-то подсознательное притяжение на фоне примеров семьи, каков был отец. Как вы считаете?
Ольга Анушкина, психолог:
Ну, смотрите, здесь на самом деле очень составной вопрос. Потому что с одной стороны Беларусь относится к традиционному обществу, где очень сильна такая иерархия в семье. То есть на самом деле мы по-прежнему еще находимся в русле старых традиций, где мужчина главный. И в этом смысле женщины традиционно подчиняются, скорее, мужчине и выбирают там такую роль в семье, когда женщина, скорее, шея, чем голова. Но, опять же, это все меняется, часть уже семей не такие.
Алеся Лакина:
Мне кажется, сейчас гораздо больше стало сильных и независимых женщин, которые сами все могут.
Ольга Анушкина:
Смотрите, здесь все не так просто. С одной стороны, мужчина, который брутальный, если мы рассматриваем мужчину, который хорошо социально адаптирован, у которого хороший уровень образования, хороший уровень осознанности, то брутальность ему только в плюс. То есть женщина рядом с таким мужчиной чувствует, что он не превысит пределы необходимой своей брутальности для того, чтобы ей стало страшно.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Надеюсь, вот это «бьет, значит, любит» как-то ушло?
Ольга Анушкина:
Это не работает здесь в этой ситуации. Но если мы сталкиваемся с мужчиной, который в силу своего социального, не знаю – не очень красиво как-то у меня формируется – слоя, что ли, морально-этических, волевых качеств, у которого не очень хорошо с осознанностью своего поведения, с контролем. То есть, когда у него единственный разговор в том, чтобы убедить человека – это применение силы, то, к сожалению, в этом смысле женщины часто испытывают очень большой страх. И это, скорее, семьи, в которых процветает насилие. И такое уважение, думаю, что настоящим мужчинам не очень нужно, когда уважение – равно страх. И там, где нет уважения, там есть только унижение, к сожалению. И от таких мужчин женщины часто уходят.
«Все равно отошьет». Почему мужчины боятся знакомиться с женщинами – подробнее здесь.