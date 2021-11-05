Почему женщинам нравятся брутальные мужчины? Спросили у психолога

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Почему же все-таки в нынешнее время женщинам нравятся брутальные, грубые мужчины или все-таки не всегда? Я вот склоняюсь больше к тому, что есть же какое-то подсознательное притяжение на фоне примеров семьи, каков был отец. Как вы считаете?

Ольга Анушкина, психолог:

Ну, смотрите, здесь на самом деле очень составной вопрос. Потому что с одной стороны Беларусь относится к традиционному обществу, где очень сильна такая иерархия в семье. То есть на самом деле мы по-прежнему еще находимся в русле старых традиций, где мужчина главный. И в этом смысле женщины традиционно подчиняются, скорее, мужчине и выбирают там такую роль в семье, когда женщина, скорее, шея, чем голова. Но, опять же, это все меняется, часть уже семей не такие. Алеся Лакина:

Мне кажется, сейчас гораздо больше стало сильных и независимых женщин, которые сами все могут. Ольга Анушкина:

Смотрите, здесь все не так просто. С одной стороны, мужчина, который брутальный, если мы рассматриваем мужчину, который хорошо социально адаптирован, у которого хороший уровень образования, хороший уровень осознанности, то брутальность ему только в плюс. То есть женщина рядом с таким мужчиной чувствует, что он не превысит пределы необходимой своей брутальности для того, чтобы ей стало страшно. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Надеюсь, вот это «бьет, значит, любит» как-то ушло?