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Следующее Всебелорусское народное собрание запланировано на весну 2025-го

19 ноября 2024 18:40
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Во Дворце Независимости 19 ноября состоялось первое заседание Президиума ВНС. И как заявил Александр Лукашенко, который является его председателем, Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать, не должно довлеть над другими органами власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И у такого заявления есть весомые основания.

Следующее Всебелорусское народное собрание запланировано на весну 2025-го-2

Также решали судьбу судей. Теперь именно ВНС назначает хранителей права Верховного суда. Во-первых, штат оптимизировали на пять человек. Но служители Фемиды без работы не останутся. Их переводят в апелляционный экономический суд второй инстанции. Он создается исходя из нового Кодекса гражданского судопроизводства, который был принят парламентариями весной 2024 года.

Следующее Всебелорусское народное собрание запланировано на весну 2025-го-4

Сейчас Президиум ВНС займется разработкой социально-экономической программы на будущую пятилетку. Ее контуры будут отражены в предвыборной программе Александра Лукашенко. А более конкретно Президент озвучит во время традиционного Послания парламенту и белорусскому народу. А вот проведение Всебелорусского народного собрания запланировано на весну будущего года – на будущее посмотрим после президентских выборов.

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# Всебелорусское народное собрание # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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