Следующее Всебелорусское народное собрание запланировано на весну 2025-го

Во Дворце Независимости 19 ноября состоялось первое заседание Президиума ВНС. И как заявил Александр Лукашенко, который является его председателем, Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать, не должно довлеть над другими органами власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И у такого заявления есть весомые основания.

Также решали судьбу судей. Теперь именно ВНС назначает хранителей права Верховного суда. Во-первых, штат оптимизировали на пять человек. Но служители Фемиды без работы не останутся. Их переводят в апелляционный экономический суд второй инстанции. Он создается исходя из нового Кодекса гражданского судопроизводства, который был принят парламентариями весной 2024 года.