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В Минске за три года было благоустроено свыше 60 зелёных зон

19 ноября 2024 18:39
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За последние два года в Минске открыли три новых парка, в которых можно провести время с пользой для здоровья. Яркая зона отдыха появилась на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске за три года было благоустроено свыше 60 зелёных зон-2

Там разбили целый яблоневый сквер из 55 молодых деревьев. Тут же установили детский игровой комплекс, ярмарочные домики и сцену. А кроме того, 15 спортивных тренажеров, пользоваться которыми может любой желающий.

В Минске за три года было благоустроено свыше 60 зелёных зон-4

Елена Осадчая, заместитель главы администрации Первомайского района:
В дни календарных праздников здесь многолюдно. Концерты, выставки продукции, техники предприятий нашего района. Вручаются награды выдающимся деятелям нашего района и проходит чествование победителей конкурса «Почетный гражданин Первомайского района». Учреждения культуры здесь готовят тематические выставки, музыкальную программу. Игровые программы для детей и взрослых.

За последние несколько лет в Минске благоустроили свыше 60 зеленых зон. Каждая из них имеет свои отличительные особенности и собственную тематику. Новые места отдыха в городе появляются каждый год.

# Парки Минска # Места отдыха

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