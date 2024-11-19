В Минске за три года было благоустроено свыше 60 зелёных зон

За последние два года в Минске открыли три новых парка, в которых можно провести время с пользой для здоровья. Яркая зона отдыха появилась на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Там разбили целый яблоневый сквер из 55 молодых деревьев. Тут же установили детский игровой комплекс, ярмарочные домики и сцену. А кроме того, 15 спортивных тренажеров, пользоваться которыми может любой желающий.

Елена Осадчая, заместитель главы администрации Первомайского района:

В дни календарных праздников здесь многолюдно. Концерты, выставки продукции, техники предприятий нашего района. Вручаются награды выдающимся деятелям нашего района и проходит чествование победителей конкурса «Почетный гражданин Первомайского района». Учреждения культуры здесь готовят тематические выставки, музыкальную программу. Игровые программы для детей и взрослых.

За последние несколько лет в Минске благоустроили свыше 60 зеленых зон. Каждая из них имеет свои отличительные особенности и собственную тематику. Новые места отдыха в городе появляются каждый год.