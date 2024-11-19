ВНС никому не должно мешать работать – Лукашенко

В период между заседаниями именно этот орган должен оперативно решать возникающие вопросы, которые входят в компетенцию высшего органа народовластия. На повестке вопрос организации взаимодействия с делегатами, а также разработка регламента ВНС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз хочу подчеркнуть, по всем тем предложениям, которые в течение полугода вносились на мое рассмотрение: о структуре нашего Президиума, о взаимодействии с делегатами, я не стал решения принимать, не посоветовавшись с вами. Думаю, вы выскажете свое мнение. Но главное, мы, я имею в виду ВНС и Президиум, ни в коем случае никому не мешаем из органов власти и не давим их. Каждый занимается своим делом.

Это уже десятилетиями у нас устаканилось. Все это понимают. А считать, что высший представительный орган, ВНС, что он сверху и имеет право все делать в стране – с таким подходом жить нельзя. Но я еще раз подчеркиваю – место определено Конституцией. Но это Конституция. Это общие положения, общие требования, общие функциональные обязанности ВНС. Вот в деталях конкретики у нас всегда бывает наоборот.