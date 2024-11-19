В Беларуси сократили численность Верховного Суда

Новые полномочия председателей райисполкомов будут закреплены в редакции закона о местном управлении и самоуправлении. Президиум ВНС одобрил. Завершать работу над документом в приоритетном порядке должны в первом квартале 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одним вопросом в повестке заседания стала численность судей Верховного Суда. В марте парламент принял Кодекс гражданского судопроизводства. Для его реализации необходимо создать новый апелляционный экономический суд, который станет судом второй инстанции.

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Беларуси:

Этот новый суд необходимо создать за счет собственных средств судебной системы. То есть без привлечения дополнительной численности, а путем перемещения внутри судебной системы, дислокации из штатной численности судей. Чтобы этот суд заработал, необходимо 27 судей. Мы посчитали, что 22 судьи мы можем изъять из действующих областных экономических судов в связи с сокращением их компетенции. И пять судей необходимо уменьшить в составе Верховного Суда.

Решение касательно судей областных экономических судов принимает Президент посредством указа. Что касается Верховного Суда, это прямая компетенция Президиума ВНС. В соответствии с принятым решением, численность Верховного Суда сократится с 76 до 71.