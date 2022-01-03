«Славянский базар» в режиме нон-стоп и слёзы родителей Недосекова. Самые яркие события 2021 года для собкора СТВ

Новости Беларуси. Мы продолжаем наш новогодний проект «Своими глазами». Корреспонденты и ведущие нашего телеканала подводят итоги минувшего года. И сейчас в программе Новости «24 часа» на СТВ предлагаем узнать, каким был 2021-й в лицах, фактах и личных впечатлениях для нашего собкора по витебскому региону Виктора Пралича.

Виктор Пралич, корреспондент:

Несмотря на то, что мы работаем на севере нашей страны, теплых тем у нас предостаточно. Но еще больше нас согревают люди, с которыми и о которых мы снимаем сюжеты. Вряд ли в обычной жизни мне пришлось бы лично пообщаться с Дианой Кацер, внучкой знаменитой Матрены Маркевич, создательницы орнамента на государственном флаге Беларуси. Ее рассказы о бабушке можно слушать часами, а некоторые факты из жизни рукодельницы просто пробивали до мурашек. Например, как во время Великой Отечественной войны за то, что Матрена пекла хлеб для партизан, ее могли расстрелять, но в последнюю минуту партизан Клавдик спас будущего автора орнамента. Признаюсь с гордостью, что во время записи интервью с Дианой Кацер я набирался настоящей белорусости.