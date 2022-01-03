«Славянский базар» в режиме нон-стоп и слёзы родителей Недосекова. Самые яркие события 2021 года для собкора СТВ
Новости Беларуси. Мы продолжаем наш новогодний проект «Своими глазами». Корреспонденты и ведущие нашего телеканала подводят итоги минувшего года. И сейчас в программе Новости «24 часа» на СТВ предлагаем узнать, каким был 2021-й в лицах, фактах и личных впечатлениях для нашего собкора по витебскому региону Виктора Пралича.
Виктор Пралич, корреспондент:
Несмотря на то, что мы работаем на севере нашей страны, теплых тем у нас предостаточно. Но еще больше нас согревают люди, с которыми и о которых мы снимаем сюжеты. Вряд ли в обычной жизни мне пришлось бы лично пообщаться с Дианой Кацер, внучкой знаменитой Матрены Маркевич, создательницы орнамента на государственном флаге Беларуси. Ее рассказы о бабушке можно слушать часами, а некоторые факты из жизни рукодельницы просто пробивали до мурашек. Например, как во время Великой Отечественной войны за то, что Матрена пекла хлеб для партизан, ее могли расстрелять, но в последнюю минуту партизан Клавдик спас будущего автора орнамента. Признаюсь с гордостью, что во время записи интервью с Дианой Кацер я набирался настоящей белорусости.
Виктор Пралич:
Доказали мы, белорусы, свою особую черту – стойкость – во время Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Его в юбилейный год пытались хейтить. Но этого не удалось. 32 страны приняли участие в форуме, 73 тысячи гостей побывали на мероприятиях фестиваля, более 8 миллионов просмотров прямых трансляций в интернете. Мы лично побывали на многих площадках, а наш рабочий график в дни форума превратился в нон-стоп. Мы в 07:00 могли выехать освещать события «Славянского базара» и вернуться далеко за полночь.
Виктор Пралич:
В ушедшем году северный регион прославился на весь мир и благодаря таким людям, как Иван Литвинович – батутист витебской школы. Всем белорусам он подарил незабываемые эмоции на Олимпиаде. Мы следили за событиями и даже болели за наших вместе с родными спортсменов.
Переживания и слезы радости мы разделили с родителями Максима Недосекова, бронзового призера Олимпийских игр. Когда стало понятно, что наш прыгун занял третье место, об этом узнал, кажется, сразу весь дом. Отец Максима Недосекова в прямом смысле слова прыгал от радости.
Хотелось бы, чтобы такие эмоции в наступившем году пережил каждый из нас.
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