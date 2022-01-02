«Самым дорогим остаётся общение с простыми людьми». Минувший год глазами корреспондента СТВ

Анна Корольчук, корреспондент: Чем запомнился 2021 год? Какими бы ни были значимыми и масштабными мероприятия, для меня самым дорогим остается общение с простыми людьми. Оно всегда наполнено такими эмоциями и душевным теплом, которые хочется взять с собой и нести дальше в сердце. Так было, когда мы снимали репортаж о сельских библиотеках. Мы побывали в Климовке и Казимировке.

Именно в глубинке еще раз понимаешь, насколько белорусы добрые, открытые, гостеприимные люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Схожие эмоции мы испытали, когда готовили сказочный, волшебный материал про католическое Рождество. Это тот случай, когда ты подходишь к человеку, задаешь ему вопрос, а в ответ слышишь просто удивительную историю и еще раз убеждаешься, что каждый из нас – это целая вселенная.

Я совсем недавно вступила в ряды корреспондентов СТВ и обещаю вам, дорогие наши телезрители, что впереди будет много путешествий, интересные и удивительные герои и новые открытые вселенные.