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«Самым дорогим остаётся общение с простыми людьми». Минувший год глазами корреспондента СТВ

02 января 2022 11:49
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Новости Беларуси. Новогодний проект «Своими глазами». Корреспонденты и ведущие телеканала подводят итоги 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Предлагаем узнать, каким был 2021-й для нашего собственного корреспондента по Гомельской области Анны Корольчук.  

«Самым дорогим остаётся общение с простыми людьми». Минувший год глазами корреспондента СТВ-1

Анна Корольчук, корреспондент:  
Чем запомнился 2021 год? Какими бы ни были значимыми и масштабными мероприятия, для меня самым дорогим остается общение с простыми людьми. Оно всегда наполнено такими эмоциями и душевным теплом, которые хочется взять с собой и нести дальше в сердце. Так было, когда мы снимали репортаж о сельских библиотеках. Мы побывали в Климовке и Казимировке.  

«Самым дорогим остаётся общение с простыми людьми». Минувший год глазами корреспондента СТВ-4

Именно в глубинке еще раз понимаешь, насколько белорусы добрые, открытые, гостеприимные люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Схожие эмоции мы испытали, когда готовили сказочный, волшебный материал про католическое Рождество. Это тот случай, когда ты подходишь к человеку, задаешь ему вопрос, а в ответ слышишь просто удивительную историю и еще раз убеждаешься, что каждый из нас – это целая вселенная.  

Я совсем недавно вступила в ряды корреспондентов СТВ и обещаю вам, дорогие наши телезрители, что впереди будет много путешествий, интересные и удивительные герои и новые открытые вселенные.  

# Журналистика # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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