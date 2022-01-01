Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?

Новости Беларуси. Для нашего телеканала каждое 1 января – праздник. Ведь именно в этот день в 2001 году мы впервые вышли в эфир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда это был выпуск столичных новостей. И вот мы вместе со зрителями уже 21 год.

Вероника Кудринецкая, корреспондент: Сколько раз говорили, что телевидение умирает. Ничего подобного. Оно меняется, как и меняется все вокруг. Вот программа Новости «24 часа» на СТВ в интернете в прямом эфире. А вот оператор с передающим переносным устройством. Никаких тебе громоздких телевизионных антенн. Так и работаем.

Кирилл Казаков, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Чаще всего эта работа очень сложная, потому что операторам приходится носить тяжелую камеру, видеоинженерам – часами сидеть за пультом для того, чтобы смонтировать, корреспондентам – придумывать, находить темы и уговаривать людей, чтобы те рассказали о том, что же произошло. То есть, по сути, это большая работа. Такое колесо, в которое белка попадает и крутится, крутится круглые сутки.

Зритель у нас сейчас стал моложе. Он нас смотрит не только по телевизору, он смотрит нас в телефоне, он смотрит нас в Telegram. Спасибо зрителям за то, что мы стали больше, стали взрослее, что экраны телевизоров стали шире, что экраны смартфонов стали шире и, самое главное, что мы сами растем, потому что из юных студентов «Столичного телевидения» очень многие корреспонденты, особенно те, которые берут у меня интервью, становятся профессионалами своего дела.