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Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?

01 января 2022 13:36
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Новости Беларуси. Для нашего телеканала каждое 1 января – праздник. Ведь именно в этот день в 2001 году мы впервые вышли в эфир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда это был выпуск столичных новостей. И вот мы вместе со зрителями уже 21 год.  

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-1

Супер-шоу и грандиозные парады. Большой спорт во всей красе и главное событие мировой политики. Репортажи из разных уголков планеты. Журналисты в красной зоне, горячих точках, на Олимпийских играх. За 21 год канал научился жить в разных условиях.  

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-4

Вероника Кудринецкая, корреспондент:  
Сколько раз говорили, что телевидение умирает. Ничего подобного. Оно меняется, как и меняется все вокруг. Вот программа Новости «24 часа» на СТВ в интернете в прямом эфире. А вот оператор с передающим переносным устройством. Никаких тебе громоздких телевизионных антенн. Так и работаем.  

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-7

СТВ – это десятки программ. Одно только перечисление названий займет все наше эфирное время. Ток-шоу «По существу», «Точки над i», «Новое утро»... А еще специальные репортажи и журналистские расследования.  

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-10

Кирилл Казаков, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:  
Чаще всего эта работа очень сложная, потому что операторам приходится носить тяжелую камеру, видеоинженерам – часами сидеть за пультом для того, чтобы смонтировать, корреспондентам – придумывать, находить темы и уговаривать людей, чтобы те рассказали о том, что же произошло. То есть, по сути, это большая работа. Такое колесо, в которое белка попадает и крутится, крутится круглые сутки.  

Зритель у нас сейчас стал моложе. Он нас смотрит не только по телевизору, он смотрит нас в телефоне, он смотрит нас в Telegram. Спасибо зрителям за то, что мы стали больше, стали взрослее, что экраны телевизоров стали шире, что экраны смартфонов стали шире и, самое главное, что мы сами растем, потому что из юных студентов «Столичного телевидения» очень многие корреспонденты, особенно те, которые берут у меня интервью, становятся профессионалами своего дела.  

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-13

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-15

Это только один момент, который для зрителей остается за кадром.  

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-18

А еще за кадром инженеры видеомонтажа, операторы, водители, а еще режиссеры, звукорежиссеры, осветители, ассистенты и администраторы.  

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-21

Все мы делаем наш канал лучше.  

И изменившийся за эти годы Григорий Азаренок.  

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-24

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-26

И почти не изменившаяся Екатерина Забенько.  

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-29

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-31

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-33

Виктор Паралич и Альберт Аласания.  

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-36

Яна Шипко и Илья Никанович.  

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-39

Сергей Шуманский и Николай Гончаренко.  

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-42

Кристина Федорович, Анастасия Ярощик-Корниенко, Артем Скоробогатов и Андрей Иваненко.  

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-45

Юлия Стриго, Андрей Иваненко.  

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-48

Юлия Мычка, Василий Лосенков.  

Телеканал СТВ в эфире уже 21 год. Кто и как работает над тем, чтобы зрители всегда были в курсе новостей?-51

Вероника Кудринецкая, Александра Мытникова, телекомпания СТВ.  

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