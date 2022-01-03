Лукашенко подписал указ, который расширяет использование грантов Президента

Новости Беларуси. У белорусской молодежи появился дополнительный стимул проявить инициативу. 3 января Александр Лукашенко подписал Указ, который расширяет направления использования грантов Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствии с документом теперь такая поддержка будет оказываться и в области молодежной политики. До этого на президентские гранты могли рассчитывать представители науки, сфер образования, здравоохранения и культуры. Сообщается, что в год будут выделяться до 100 грантов.