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Лукашенко подписал указ, который расширяет использование грантов Президента

03 января 2022 15:11
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Новости Беларуси. У белорусской молодежи появился дополнительный стимул проявить инициативу. 3 января Александр Лукашенко подписал Указ, который расширяет направления использования грантов Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В соответствии с документом теперь такая поддержка будет оказываться и в области молодежной политики. До этого на президентские гранты могли рассчитывать представители науки, сфер образования, здравоохранения и культуры. Сообщается, что в год будут выделяться до 100 грантов.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александр Лукашенко

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