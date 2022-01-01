«Подготовили в эфир около 1000 разных аналитических материалов». Ведущие телеканала СТВ вспоминают яркие моменты 2021-го

Новости Беларуси. Сотни прямых эфиров, интересные герои, события, которые войдут в историю. Мы продолжаем наш новогодний проект «Своими глазами» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что же запомнился 2021 год нашим ведущим главной информационной программы СТВ – Илоне Волынец и Ольге Коршун?

Илона Волынец, СТВ:

В 2021-м было 52 недели. Ровно столько наших программ вышло в эфир уже в минувшем году. Давайте вспомним, какими они были. Ольга Коршун, СТВ:

В 2021 году в Беларуси стало больше настоящих героев. Меня и как человека, и как журналиста просто потряс случай с Ромой Когодовским. 12-летний мальчик спас из пожара своего братика, а сам сильно обгорел. Но выжил. Ему помогали врачи. Больше 20 операций, Роме перелили 50 литров крови. А новую кожу для него выращивали даже в пробирке.

Когда произносила эту подводку, пришлось записывать несколько раз – чувства брали верх. Так что и Рома, и целая команда врачей, о работе которых мы сделали большой репортаж, – настоящие герои. Этот мальчик вынес брата из огня, выжил и получил награду от Президента. Самые проникновенные моменты церемонии – читайте здесь.

Илона Волынец:

Все медики страны, без преувеличения, наши герои. Они не раз становились гостями нашей программы. В целом же за 2021 год только в эту студию пришли более 150 гостей. А вообще, невозможно подсчитать всех экспертов, специалистов, чиновников, представителей организаций, простых белорусов, без которых и не было бы нашей «Недели». За год мы подготовили в эфир около 1 000 разных аналитических материалов, расследований и эксклюзивов. Ольга Коршун:

Для меня стало настоящим открытием то, что в Беларуси производят солод. Нет, догадки были, что у нас производят если не все, то почти все, особенно если речь идет о питании. Но наш солод идет в Японию, Бразилию, Швейцарию, Исландию. Так что держим марку. А предприятие действительно уникальное, можно сказать, единственное в Восточной Европе.

Илона Волынец:

Я, конечно, знала, что мы молочная держава. Но то, что белорусы производят более 320 наименований сыра – это, конечно, шок. А как насчет колбасы без мяса и мороженого для диабетиков?

Весь год мы искали интересные факты, цифры и по-новому открывали для вас не только мир, но и родную Беларусь. Мы испытывали новинки на себе, проводили эксперименты и пытались вместе с вами разобраться в глобальном и сложном. Как провести экспресс-тест на антиген к коронавирусу и дадут ли больничный, если он положительный? Показываем, как он работает.

Ольга Коршун:

Наша неделя состоит из глобальных событий – политических, экономических, но и не только. История, как из книги: в Гомельской области в небольшой сельской библиотеке произошел пожар. Сгорело все до последней странички, но библиотека восстала из пепла как Феникс. Люди, узнав о настоящей трагедии (по-другому назвать пожар в библиотеке я не могу) стали присылать книги из разных городов – Челябинска, Ташкента, Краснодара. И в библиотеке снова началась жизнь. Так сказать, с мира по книжке. А среди читателей вот эта 90-летняя бабушка из Климовки. Вот уж точно любви к книгам все возрасты покорны.

Илона Волынец:

А еще этот год, Год народного единства, в очередной раз доказал, что для белорусов нет чужой беды. Мы не смогли остаться в стороне и наблюдать за чужими страданиями, и все вместе обогрели и накормили тысячи беженцев. Дмитрий Шевцов о помощи беженцам: «В первую очередь надо обеспечить деток, особенно маленьких». Читайте здесь. Что уж говорить про своих людей. В Беларуси продолжается самая искренняя и добрая акция «Наши дети».