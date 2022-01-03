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«Было классно, и мы получили коробку конфет». Более 400 детей собрал благотворительный праздник в Могилёве

03 января 2022 15:13
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Новости Беларуси. Большой благотворительный праздник объединил 3 января порядка 400 юных жителей Могилевской области. Ребята встретились в областном центре творчества, где для них подготовили театральное представление и, конечно, подарки от Деда Мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дети, по разным причинам оставшиеся без родителей, воспитанники домов семейного типа и коррекционных центров – среди приглашенных все, кому в эти рождественские дни особенно важно уделить внимание.

«Было классно, и мы получили коробку конфет». Более 400 детей собрал благотворительный праздник в Могилёве-1

Марина Портей, родитель-воспитатель славгородского дома семейного типа:
Перед Новым годом у нас произошло такое чудо. Мы решили взять себе деток. Ну, пока двое, а в конце января откроется большой дом семейного типа, который нам построили, и там уже мы возьмем больше детей.

«Было классно, и мы получили коробку конфет». Более 400 детей собрал благотворительный праздник в Могилёве-4

Инесса Солодкова, воспитатель шкловского Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
Мы сегодня получили массу положительных эмоций, посмотрели такой замечательный спектакль, дети остались довольны. Масса улыбок, посмотрели сегодня представление на Новогодней елке. И в завершение мы получим подарки, которые для детей очень важны, потому что был Дед Мороз.

«Было классно, и мы получили коробку конфет». Более 400 детей собрал благотворительный праздник в Могилёве-7

Алина Яровская, жительница Бобруйска:
Мы так классно провели время! Было классно, и мы получили коробку конфет.

«Было классно, и мы получили коробку конфет». Более 400 детей собрал благотворительный праздник в Могилёве-10

Праздник совместил сразу несколько благотворительных акций, среди которых областной марафон «Согреем детские сердца», «Елка желаний» и «Рождественская посылка». Цель одна – в эти волшебные дни не оставить ни одного ребенка без внимания и, конечно, подарков.

«Было классно, и мы получили коробку конфет». Более 400 детей собрал благотворительный праздник в Могилёве-13

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Активность этой акции сложно измерять некими суммами. Но действительно она возросла. Это и просто внимание, это возможность ребенку поехать в Брестскую крепость, это возможность посетить музей, возможность получить просто диван, который поломался. Многодетная семья, семь детей, вот недавно мы были в Шкловском районе. Утилитарный предмет, но это то место, где собирается вся семья.

«Было классно, и мы получили коробку конфет». Более 400 детей собрал благотворительный праздник в Могилёве-16

Также в Могилевской области продолжают исполнять мечты и желания, которые были озвучены во время телемарафона «Согреем детские сердца». Для коррекционных центров региона будет приобретаться медицинское оборудование и техника.  

# Новый год # общество # Марина Портей # Инесса Солодкова # Алина Яровская # Валерий Малашко # Фотофакт

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