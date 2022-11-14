Сколько в Минске многодетная семья в среднем ждёт жильё? Ответ вас удивит

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

Мы же заинтересованы, чтобы семьи успешных родителей охотнее решались на большее количество детей. Зачастую мы видим, что у них 1-2 ребенка и все. Как мотивировать успешных и занятых людей на рождение большего количества маленьких белорусов?