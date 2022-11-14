Сколько в Минске многодетная семья в среднем ждёт жильё? Ответ вас удивит

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
Мы же заинтересованы, чтобы семьи успешных родителей охотнее решались на большее количество детей. Зачастую мы видим, что у них 1-2 ребенка и все. Как мотивировать успешных и занятых людей на рождение большего количества маленьких белорусов?
Евгения Анифер, многодетная мама, участница проекта «Краса Беларуси»:
Государственная поддержка мотивирует. Если бы не было всех этих льгот, то было бы многим достаточно трудно.
Юлия Артюх, многодетная мама, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Но многим родителям адекватным, которые думают о будущем своих детей. Не просто нарожала и пошла дальше.
Евгения Анифер:
В первую очередь, квартира, которая строится, – это старшему сыну.
Кирилл Казаков, СТВ:
А что с квадратными метрами для многодетных семей в Минске? Сколько стоит один квадратный метр и планируются ли еще какие-то льготы?
Татьяна Бухта, заместитель начальника отдела правового регулирования и жилищной политики Мингорисполкома:
Вопрос по стоимости квадратного метра не к нашему управлению. Стоимость определяется застройщиком после выхода проектной декларации, поэтому заранее сказать, сколько будет строить квадратный метр в жилье, ну…
Алена Сырова:
А что с листом ожидания?
Татьяна Бухта:
Многодетных в Минске 5 500, из них уже 3 500 улучшают свои жилищные условия. Нам ежегодно доводится план по направлению таких многодетных семей. В 2022 году это 1 226. План выполнен на 77 %, примерно 930 семей направлены и около 300 еще до конца года будут направлены на улучшение жилищных условий.
Алена Сырова:
Она семья сколько в среднем ждет?
Татьяна Бухта:
Плюс-минус два года.
Евгения Анифер:
Я хочу сказать, что многие не соглашаются. Кому-то не нравится район застройки.
Юлия Артюх:
Значит, есть выбор. Не негде жить.
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