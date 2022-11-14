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Сколько в Минске многодетная семья в среднем ждёт жильё? Ответ вас удивит

14 ноября 2022 20:03
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Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.   

Алена Сырова, СТВ:  
Мы же заинтересованы, чтобы семьи успешных родителей охотнее решались на большее количество детей. Зачастую мы видим, что у них 1-2 ребенка и все. Как мотивировать успешных и занятых людей на рождение большего количества маленьких белорусов?  

Сколько в Минске многодетная семья в среднем ждёт жильё? Ответ вас удивит-1

Евгения Анифер, многодетная мама, участница проекта «Краса Беларуси»:  
Государственная поддержка мотивирует. Если бы не было всех этих льгот, то было бы многим достаточно трудно.  

Юлия Артюх, многодетная мама, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:  
Но многим родителям адекватным, которые думают о будущем своих детей. Не просто нарожала и пошла дальше.  

Евгения Анифер:  
В первую очередь, квартира, которая строится, – это старшему сыну.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
А что с квадратными метрами для многодетных семей в Минске? Сколько стоит один квадратный метр и планируются ли еще какие-то льготы?  

Татьяна Бухта, заместитель начальника отдела правового регулирования и жилищной политики Мингорисполкома:  
Вопрос по стоимости квадратного метра не к нашему управлению. Стоимость определяется застройщиком после выхода проектной декларации, поэтому заранее сказать, сколько будет строить квадратный метр в жилье, ну…  

Алена Сырова:  
А что с листом ожидания?  

Сколько в Минске многодетная семья в среднем ждёт жильё? Ответ вас удивит-4

Татьяна Бухта:  
Многодетных в Минске 5 500, из них уже 3 500 улучшают свои жилищные условия. Нам ежегодно доводится план по направлению таких многодетных семей. В 2022 году это 1 226. План выполнен на 77 %, примерно 930 семей направлены и около 300 еще до конца года будут направлены на улучшение жилищных условий.  

Алена Сырова:  
Она семья сколько в среднем ждет?  

Татьяна Бухта:  
Плюс-минус два года.  

Евгения Анифер:  
Я хочу сказать, что многие не соглашаются. Кому-то не нравится район застройки.  

Юлия Артюх:  
Значит, есть выбор. Не негде жить.  

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# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Алена Сырова # Евгения Анифер # Юлия Артюх # Кирилл Казаков # Татьяна Бухта # Фотофакт

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