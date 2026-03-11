Четвертый успех кряду и первый в серии. Баскетбольный клуб «Минск» обыграл «Уникс» в рамках молодежной лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Без нервов, естественно, не обошлось.

В дебютной и второй четвертях команды шли вровень. Лишь к большому перерыву хозяева паркета смогли обозначить символическое преимущество в три очка. Зато после антракта наших парней было не остановить. Подопечные Дмитрия Колтунова прибавили в атаке и защите. Результат не заставил себя ждать – 21:13. Такой отрыв растерять практически невозможно.

В заключительном отрезке белорусы не опустили темп. Финальный счет – 84:68. У нас самым активным оказался Давид Мукете. Он принес 24 балла. Завтра соперники сойдутся вновь. В турнирной таблице «Минск» располагается на проходной в плей-офф 8-й позиции.