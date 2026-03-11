Обладательниц звания «Женщина года – 2025» чествовали в Минске

Семь номинаций – семь граней прекрасного. И десятки историй о том, как оставаться сильной, нежной и нужной своей стране. В Минске чествовали победительниц конкурса «Женщина года – 2025». Главных героинь торжества собрали в красивом месте, в Лошицкой усадьбе, чтобы поблагодарить их за преданность своему делу и огромный труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С детства Тамара Станиславчик наблюдала, как кропотливо вышивает мать. Из мелких стежков рождались настоящие картины гладью. Но путь к народному ремеслу для будущего мастера начался позже, когда на выставке увидела рудобельский костюм и старинное покрывало.

Тамара Станиславчик, мастер народных художественных ремесел:

На старых вещах наших бабуль это все вышивалось по клеточкам, потому что там простое переплетение и хорошо было считать клеточки. Но как же на наших фабричных тканях это делается, я понятия не имела. И вот когда увидела весь этот процесс, что это делается на канве, вышивается, узор считается. Это очень долгий процесс.

Освоить навык помогли в Октябрьском доме ремесел. Тамара Ивановна погрузилась в изучение локального кода, ездила в этнографические экспедиции, зарисовывала крой старинных нарядов и узоры предков. Так мастер воссоздала не один десяток аутентичных комплектов, шила костюмы для местных фольклорных и детских коллективов. Почти четверть века, как в ее руках оживает история нашего народа.

Тамара Станиславчик:

Мы всегда выезжаем в своих костюмах, то есть сделанных нашими руками. Идем, и все спрашивают: где же вы взяли такие костюмы? Ну мы, конечно же, с гордостью отвечаем: сделали сами.

Народное творчество для нее не просто работа, а состояние души – та самая нить, которая связывает поколения. Но сохранить традицию невозможно, если не передать ее детям. Мастер признается, ребятам сложно сразу осмыслить взрослый костюм, поэтому в ход пошли куклы: обереговые, обрядовые и игровые. Тамара Станиславчик делает их на занятиях с воспитанниками.

Умением находить подход к разным людям и мотивировать молодых известна и главный врач Гомельского областного клинического кардиоцентра. Ольга Лях возглавляет его уже 13 лет. Ее энергия и стратегический подход помогли учреждению неоднократно становиться лучшим в регионе. За это время здесь обновили отделение сосудистой хирургии, появилась новая рентгеноперационная и ангиографический комплекс.