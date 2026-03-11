Минское «Динамо» уступило СКА из Санкт-Петербурга в матче чемпионата КХЛ

Матчем с питерским СКА минское хоккейное «Динамо» завершило выездную серию в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Армейцы» не самый сильный, но крайне неудобный для нас оппонент.

Достаточно сказать, что представители северной столицы выиграли четыре дуэли из пяти в текущей регулярке. Вот и нынешняя битва по-началу не задалась. Уже на пятой минуте хозяева распечатали владения Василия Демченко. Отличился Выдренков. На экваторе отрезка коллегу по команде поддержал Плотников.

Но даже на этом злоключения не окончились. Ближе к первой сирене «зубры» капитулировали в третий раз. У СКА сработало большинство. Оправится от такого потрясения тяжело любому клубу. Во втором периоде соперники забросили по разу. Итог – 4:3 в пользу питерского СКА.

Впереди три заключительные встречи в родных стенах. Оппоненты более чем серьезные: «Локомотив», «Авангард» и «Автомобилист».