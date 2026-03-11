В Молдове жители Бельц остались без воды из-за маслянистых пятен на Днестре

Жители Бельц, второго по величине города в Молдове, остались без воды из-за зафиксированных маслянистых пятен на реке Днестр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы токсичные вещества не попали в городскую систему, власти превентивно остановили работу водозаборной станции. На данный момент забор воды полностью прекращен, а специалисты проводят тщательную экспертизу проб.

Сроки восстановления подачи пока остаются неопределенными – все зависит от результатов анализов. Тем временем власти уже направили официальный запрос Украине, чтобы выяснить источник утечки и оценить масштаб угрозы для экосистемы реки.