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В Молдове жители Бельц остались без воды из-за маслянистых пятен на Днестре

11 марта 2026 19:57
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Жители Бельц, второго по величине города в Молдове, остались без воды из-за зафиксированных маслянистых пятен на реке Днестр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы токсичные вещества не попали в городскую систему, власти превентивно остановили работу водозаборной станции. На данный момент забор воды полностью прекращен, а специалисты проводят тщательную экспертизу проб. 

Сроки восстановления подачи пока остаются неопределенными – все зависит от результатов анализов. Тем временем власти уже направили официальный запрос Украине, чтобы выяснить источник утечки и оценить масштаб угрозы для экосистемы реки.

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# Международная политика

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