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Хоккеисты «Юности» готовятся повторить успех прошлого сезона

11 марта 2026 20:09
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Два дня остается до начала плей-офф хоккейной экстралиги. Первыми на лед в столице выйдет действующий чемпион Кубка Президента минская «Юность». К ним гости пожалует гродненский «Неман», который завоевал путевку в нокаут-раунд через поединки плей-ин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Юности» готовятся повторить успех прошлого сезона-2

В прошлом сезоне минчан поддерживала большая армия болельщиков, в этом году подопечные Сергея Стася постараются повторить успех, тем более что в течение всего гладкого сезона команда не раз демонстрировала игру чемпионов, также «Юность» лучшая в статистике забитых шайб – 175. Мотивация у ребят зашкаливает.

Алексей Баранов, председатель ХК «Юность-Минск»:
И в том сезоне, и в этом начало было не очень. Вперед выходили команды, которые раньше были аутсайдерами. Но «Юность» доказывает стабильность. И в конечном итоге мы приходим первые. Конечно, вера есть. 

Собрана команда под самые максимальные задачи. Тренеры знают, как добиваться этого успеха. Опыт у них уже есть. Поэтому все складывается неплохо. Стараюсь посещать все игры, ездить с командой. Думаю, в этом году максимальное количество игр я посещу.

Во второй игре пятницы «Лида» примет «Славутич», а в субботу также состоятся две игры. Большой хоккей пройдет в Витебске и Солигорске. Серия продлится до четырех побед каждого дуэта.

# Хоккей

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