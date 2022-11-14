Всем многодетным семьям даются квартиры? Вот почему это не совсем так

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ:

Мы говорили о том, что, наверное, самый пик именно квартирный, если так можно назвать, это был 2005-2006 год, по-моему, когда предоставлялись эти льготы. Которые со временем немножечко трансформировались и вот тогда как раз таки вроде был тренд.