Всем многодетным семьям даются квартиры? Вот почему это не совсем так
Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
Мы говорили о том, что, наверное, самый пик именно квартирный, если так можно назвать, это был 2005-2006 год, по-моему, когда предоставлялись эти льготы. Которые со временем немножечко трансформировались и вот тогда как раз таки вроде был тренд.
Евгения Анифер, многодетная мама, участница проекта «Краса Беларуси»:
У меня много знакомых, которые на самом деле шли ради квартиры.
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите, ради квартиры идут рожать? Просто чтобы понимали. Вот вы все-таки смотрите. Вы как со стороны чиновника смотрите, понимаете. Вот эти квартиры действительно достаются многодетным и многодетные, скажем так, у нас созданы условия, чтобы рожали третьего и получали квартиру.
Татьяна Бухта, заместитель начальника отдела правового регулирования и жилищной политики Мингорисполкома:
Не всегда многодетная семья может получить эту квартиру. Чтобы получить квартиру, нужно как минимум стать на учет нуждающихся. Есть определенные условия, при наличии которых семья может стать на учет. Возьмем самый стандартный способ, это меньше 10 квадратов на каждого человека. То есть если квартира 64 квадрата, в многодетной семье пять человек – у них превышает норма. Они просто не станут на учет.
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