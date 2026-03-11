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В Англии при нападении с ножом в школе пострадала девочка

11 марта 2026 19:56
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В школе английского города Торп-Сент-Эндрю произошло нападение с ножом в одной из местных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвой стала одна из учениц – девочку экстренно госпитализировали. В самом учебном заведении мгновенно ввели режим ЧП.

Пока дети по приказу учителей прятались под партами с выключенными телефонами, некоторые педагоги баррикадировали двери мебелью. На место происшествия прибыла полиция и оцепила район. У ворот школы собрались около сотни родителей, жалуясь на полное отсутствие связи с детьми и требующих информации. Подозреваемый пытался скрыться – для его поиска были использованы дроны. 16-летнего подростка задержали неподалеку от школы и доставили в следственный центр для допроса. Мотивы его действий сейчас выясняют следователи.

При пожаре в автобусе в Швейцарии погибли шесть человек.

# ЧП

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