Сколько в Беларуси зафиксировано случаев употребления наркотиков? Вот данные статистики

Беларусь и наркотики. Нужно ли вводить еще большее ужесточение за распространение, сбыт и употребление? В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Григорий Азаренок, СТВ: В свое время в Беларуси был всплеск курительных смесей, и тогда наше законодательство сделало радикальный шаг – мы ужесточили наказание до драконовских сроков. И это подействовало. Эта волна была сбита. Здесь есть молодой человек, который владеет статистикой. Расскажите, какая на данный момент фактура по употреблению наркотиков, распространению и так далее согласно последней статистике?

Вячеслав Мельниченко, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Последняя статистика существует на сайте Верховного суда. Каждый год она публикуется. Как она проявляется? Это количество возбужденных уголовных дел по 328-й статье Уголовного кодекса – распространение наркотиков. Если мы говорим про общее количество возбужденных уголовных дел, то это, как правило, 40 тысяч уголовных дел – это стабильно.

Григорий Азаренок:

Вы динамику расскажите: растет, средняя, уменьшается?

Вячеслав Мельниченко:

У нас происходят скачки. Например, в один год бывает 2 тысячи 200 случаев, во втором – 2 тысячи 400, а потом снова спад до 2 тысяч 200. То есть статистика практически ровная. Нет серьезных скачков.

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