Никита Рачиловский: «Мы до 2020 года этого не делали, поэтому это всё накопилось и резко вылилось»

Родина начинается с истории. Говорят, что невозможно и нельзя отдавать своим соседям трактовку своего прошлого, иначе этот народ не выживет. В проекте « Да!Но... » объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: Очень часто бывает формальный подход. Об этом нужно говорить. Мы приезжаем в вузы, где для нас сажают 130 белых воротничков, активистов, которые не зададут какой-то глупый вопрос, им уже зададут эти вопросы, мы пообщаемся просто с патриотами. А тот реальный костяк, с которым реально надо пообщаться, – они будут сидеть где-то далеко, в закрытых помещениях, мы уже по виду можем понять, что с этими ребятами нужно разговаривать. Зато у нас будут все беленькие сидеть, идеальные. Зачем так делать? Еще сядет какой-нибудь проректор в президиум или директор. Конечно, они будут бояться что-нибудь спросить.

Евгений Пустовой, СТВ:

Я общался с молодежью в БГПУ. Там задавали и неудобные вопросы. Институт современных знаний – там вообще дискуссия. Мне кажется, общественно-политическая дискуссия нужна в школе, чтобы… Это как человек с заболеванием приходит к врачу, если он будет молчать, никто не узнает, что у него болит. А когда человек отвечает, что я не согласен с этим, объясните это…

Никита Рачиловский:

Мы до 2020 года этого не делали, поэтому это все накопилось и резко вылилось. Это нужно продолжать делать более активно, но делать без формального подхода. Максимально открытый и честный диалог, отвечать на неудобные вопросы, не можешь ответить – получи обратную связь, аккумулируй и потом систематически ответь людям. Надо не собирать не 30 человек… Когда приезжает высокопоставленный человек, уважаемый на всю страну, а к нему сажают 30 активистов – это полный бред. Должен быть полный актовый зал. Общаться максимально. Пусть задаст какой-то глупый вопрос, зато будут видны проблемы.