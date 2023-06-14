«До 20-25 лет, чтобы такое искоренить полностью». Молодёжь рассказала, какое наказание должно быть за искажение истории
Родина начинается с истории. Говорят, что невозможно и нельзя отдавать своим соседям трактовку своего прошлого, иначе этот народ не выживет. В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Евгений Пустовой, СТВ:
Поговорим сейчас про ответственность. Будущее Беларуси должно зиждиться на исторической правде, тем более нам не за что стыдиться. Мы миллионы населения не угробили, ни одну цветную революцию не развязали. Мы только помогали мигрантам, всегда шли навстречу, даже в диалоге примирения участвовали между Европой и Востоком. То есть нам есть чем гордиться. Вот наша историческая правда, мы ее не должны искажать. Нам незачем это делать. А что делать с теми, кто ее искажает намеренно? Тюрьма или просто штрафы?
Владимир Гутник, первый секретарь Советского районного комитета Гомеля общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Это как с наркотиками. Максимум до 20-25 лет, чтобы такое искоренить полностью!
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Если Telegram-канал авторский, то человек должен нести ответственность за то, что он публикует. Если он написал статью, книгу, то нужно посмотреть источники, на что он ссылался. Если мы понимаем, что там искаженная информация. Он же должен был эти источники изучить. Если он целенаправленно пытается исказить историю…
Евгений Пустовой:
А если это его мнение, он так прочитал?
Никита Рачиловский:
А если это противоречит общепринятым историческим фактам? Предположим, он скажет, что война закончилась в другой день.