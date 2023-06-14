«До 20-25 лет, чтобы такое искоренить полностью». Молодёжь рассказала, какое наказание должно быть за искажение истории

Родина начинается с истории. Говорят, что невозможно и нельзя отдавать своим соседям трактовку своего прошлого, иначе этот народ не выживет. В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Евгений Пустовой, СТВ:

Поговорим сейчас про ответственность. Будущее Беларуси должно зиждиться на исторической правде, тем более нам не за что стыдиться. Мы миллионы населения не угробили, ни одну цветную революцию не развязали. Мы только помогали мигрантам, всегда шли навстречу, даже в диалоге примирения участвовали между Европой и Востоком. То есть нам есть чем гордиться. Вот наша историческая правда, мы ее не должны искажать. Нам незачем это делать. А что делать с теми, кто ее искажает намеренно? Тюрьма или просто штрафы?