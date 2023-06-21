Как встречали «Поезд памяти» в Бресте? Искренние эмоции участников
Новости Беларуси. «Поезд памяти» встретили в Бресте. 21 июня проходит торжественная церемония старта проекта в Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году география участников патриотического проекта расширилась – в большое путешествие, кроме представителей Беларуси и России, отправятся дети из Армении и Кыргызстана (всего 200 человек). За 2,5 недели они преодолеют тысячи километров, посетят 14 городов и доедут до Урала.
«Поезд памяти» вновь отправился в путь. Уникальный двухэтажный состав Российской железной дороги снова повезет молодежь в большое путешествие по местам боевой славы наших предков. На перроне в Бресте его встретили белорусские школьники.
Участники проекта «Поезд памяти» прибыли из Москвы в Брест – подробности.
Анна Корольчук, корреспондент:
Расширилась не только география участников, но и программа путешествия. В дороге мы проведем 2,5 недели, доедем до самого Урала и посетим 14 белорусских и российских городов. Каждый пассажир получил такую специальную экипировку – гардероб, которого хватит на всю поездку. Все производства белорусских предприятий.
Рассказы о прошлой поездке и восторженные отзывы первых участников проекта сделали свое дело – юноши и девушки с нетерпением ждут начала путешествия и благодарят организаторов за полученную возможность присоединиться к нему.
Михаил Галушко, участник проекта «Поезд памяти»:
Я приехал из солнечного города Сочи, Краснодарский край. Дорога была достаточно долгая. Сначала мы приехали в Москву, из Москвы сели на долгожданный «Поезд памяти». И вот, буквально через девять часов мы находимся в Бресте. Эмоции просто потрясающие!
Илья Базарский, участник проекта «Поезд памяти»:
Долго ждал. Перед тем как он ехал, оркестр репетировал. Было очень интересно. Хотелось, чтобы он быстрее приехал, чтобы все началось, все увидеть, получить все эмоции, которые ожидаешь.
Старт патриотическому проекту дают в Брестской крепости. Этот ритуал будет ежегодной традицией. Ее защитники приняли на себя первый удар фашистов в Великой Отечественной. Их героизм и отвага не забудутся никогда. Проникнуться атмосферой той схватки молодые люди смогут на рассвете, во время исторической реконструкции.
Кочанова – участникам «Поезда памяти»: молодежь страдает от потока информации, она не всегда правдивая (читайте далее).