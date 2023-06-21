Как встречали «Поезд памяти» в Бресте? Искренние эмоции участников

Новости Беларуси. «Поезд памяти» встретили в Бресте. 21 июня проходит торжественная церемония старта проекта в Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году география участников патриотического проекта расширилась – в большое путешествие, кроме представителей Беларуси и России, отправятся дети из Армении и Кыргызстана (всего 200 человек). За 2,5 недели они преодолеют тысячи километров, посетят 14 городов и доедут до Урала.

«Поезд памяти» вновь отправился в путь. Уникальный двухэтажный состав Российской железной дороги снова повезет молодежь в большое путешествие по местам боевой славы наших предков. На перроне в Бресте его встретили белорусские школьники. Участники проекта «Поезд памяти» прибыли из Москвы в Брест – подробности.

Анна Корольчук, корреспондент:

Расширилась не только география участников, но и программа путешествия. В дороге мы проведем 2,5 недели, доедем до самого Урала и посетим 14 белорусских и российских городов. Каждый пассажир получил такую специальную экипировку – гардероб, которого хватит на всю поездку. Все производства белорусских предприятий.

Рассказы о прошлой поездке и восторженные отзывы первых участников проекта сделали свое дело – юноши и девушки с нетерпением ждут начала путешествия и благодарят организаторов за полученную возможность присоединиться к нему.

Михаил Галушко, участник проекта «Поезд памяти»:

Я приехал из солнечного города Сочи, Краснодарский край. Дорога была достаточно долгая. Сначала мы приехали в Москву, из Москвы сели на долгожданный «Поезд памяти». И вот, буквально через девять часов мы находимся в Бресте. Эмоции просто потрясающие!

Илья Базарский, участник проекта «Поезд памяти»:

Долго ждал. Перед тем как он ехал, оркестр репетировал. Было очень интересно. Хотелось, чтобы он быстрее приехал, чтобы все началось, все увидеть, получить все эмоции, которые ожидаешь.