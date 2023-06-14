«Это очень важно». Нужно ли в школах обсуждать общественно-политические вопросы?

Родина начинается с истории. Говорят, что невозможно и нельзя отдавать своим соседям трактовку своего прошлого, иначе этот народ не выживет. В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но». Евгений Пустовой, СТВ:

Все начинается с учителя истории. Некоторые сухо дают информацию, а некоторые доносят интересно, они горят этим на работе. Обсуждение идет. Необходимо в ли в школах обсуждать общественно-политическую ситуацию?

Вячеслав Мельниченко, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Конечно, это нужно обсуждать. Даже в школе. Мы понимаем, что ученик – это неокрепший организм, но все-таки нас в школе учат анализировать. Мне говорила одна учительница, что маленькие ученики – это губка, которая впитывает все, что дают. Евгений Пустовой:

Так питает ли эта губка во время обсуждения общественно-политической информации?