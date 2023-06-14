«Это очень важно». Нужно ли в школах обсуждать общественно-политические вопросы?
Родина начинается с истории. Говорят, что невозможно и нельзя отдавать своим соседям трактовку своего прошлого, иначе этот народ не выживет. В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Евгений Пустовой, СТВ:
Все начинается с учителя истории. Некоторые сухо дают информацию, а некоторые доносят интересно, они горят этим на работе. Обсуждение идет. Необходимо в ли в школах обсуждать общественно-политическую ситуацию?
Вячеслав Мельниченко, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Конечно, это нужно обсуждать. Даже в школе. Мы понимаем, что ученик – это неокрепший организм, но все-таки нас в школе учат анализировать. Мне говорила одна учительница, что маленькие ученики – это губка, которая впитывает все, что дают.
Евгений Пустовой:
Так питает ли эта губка во время обсуждения общественно-политической информации?
Илона Илларионова, председатель комиссии по информационной политике, технологиям и связям с общественностью Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Я бы хотела добавить, что в подростковом возрасте молодого человека можно рассматривать как пустой сосуд. Чем его наполнить в этот период, так он и будет дальше развиваться. Поэтому, конечно, есть у молодежи сегодня запрос на повышение своей политической культуры, мы это заметили после 2020 года, насколько активно начали проводить различные встречи, диалоговые площадки, как лидеры общественных организаций ходят в учреждения образования, проводят там встречи и рассказывают из первых уст, что происходит у нас в стране и за ее пределами. Поэтому я считаю, что в рамках школы это очень важно.
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