Азарёнок: «Лица и образины. Так сейчас делится мир. Нет больше ни правых, ни левых, ни консерваторов»

Новости Беларуси. Уничтожить Беларусь мечтают беглые. Бывшая наша соотечественница в открытую призвала другую страну напасть на нашу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот таких чудовищных перемен они хотели и хотят для всех нас. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики». Также в эфире заметки политического обозревателя из Донбасса «Время героев». Подробности смотрите в видеоматериале.

Григорий Азаренок, СТВ:

Лица и образины. Так сейчас делится мир. Нет больше ни правых, ни левых, ни консерваторов, ни либералов, ни западников, ни славянофилов. Есть лица, а есть образины. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. И ведь что удивительно. Образины сейчас не отвратительные орочьи морды, покрытые слизью, с гнилыми клыками, трупной вонью изо рта и пустыми глазными яблоками. Образины вполне приличны и респектабельны. И даже обаятельны. И даже веселы.

Скажи, пожалуйста, ты выпила шампанского, когда взорвали Захара?

Слушай, ну они не дотянули до шампанского, Миш. Не хватило на шампанское. Хотя мне в тот день приходили картинки с шампанским.

– Я просто объясню зрителям, что семь лет назад написала, что ты откроешь шампанское, когда…

– В день…

– Когда Захару Прилепину…

– Прострелят башку. Ну в смысле, ребят? Ну, нет. Максимум – пивко.

Григорий Азаренок:

Вы чувствуете этот смрад ада? Вы поняли вообще, что говорит это существо? Поэтэсса, едрить ее в корень, интеллигенция, служительница муз, высшая каста. Она просто мило сожалеет, что Прилепина недоубили. Не хватило на шампанское. Только на пивко, это максы. Ведущий, модный актеришка, поддакивает, подыгрывает, мило улыбается. А ведь это и есть демократ. Это и есть демократия в ее высшем достижении. А высшая точка демократии – это фашизм. Залейте им ртутью рожи, кто-нибудь, пожалуйста. Они будут выглядеть в соответствии с внутренностями.

Но ведь образин много. Имя им легион – когда еще сказано. Помните, в 2020 году шатались, чтобы президенткой у нас была баба. Так вот, эта тварь открыла то, чем она берет Франака, и сказала буквально следующее. «Не исключаю, что придется обратиться к Зеленскому с просьбой помочь освободить Беларусь». Вы поняли? Это уже не провокации мелких недополков и прочих хоругвей. Это уже открытый призыв к другой, фашистской, бешеной стране на нас напасть. Не исключает она. Тебя, сточная крыса, надо провернуть на вертеле и зажарить. Гадина, ты хочешь смерти детей. Своих убей сначала, ублюдочная шпротина. Эй там, в эмиграции. Может, найдется хоть один, хоть один из вас, кто последует завету Гоголя. «А и у последнего подлюки, каков он ни есть, и у того, братцы, есть крупица русского чувства. И проснется оно когда-то, и ударится он, горемычный, об пол руками, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый в муках искупить позорное дело».

Григорий Азаренок:

Ты один-единственный, искупи свой позор предательства родины. Ведь ты же когда-то жил здесь, рос и любил. Эта тварь призывает уничтожить это место. Иди на муки тюрьмы и истязательств там. Пришиби ее. И искупишь свой позор. Но найдется ли хоть один? Ведь завтра у этой нечисти праздник, свята. Они будут святкаваць. 22 июня. Пришла Европа. Та самая прогрессивная, объединенная Европа. И пока Беларусь будет скорбеть о каждом третьем, у них день образования «Саюза беларускай моладзі». Нету того дна, нету той подлости, нету той мерзости, на которую не способны образины. Они уже в аду.

А теперь к урбанистике одного места. Пишет Антонина Гадимовна. «Искренние поздравления Эстонии. И надеюсь, все принципиальные ватники свалят в свою скрепную Рашку». Знаете, с чем он поздравляет гордую европейскую нацию? С тем, что они первые на просторах бывшего СССР узаконили однополые браки.