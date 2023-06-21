Кочанова – участникам «Поезда памяти»: молодёжь страдает от потока информации, она не всегда правдивая

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Разные поколения всегда жаловались на молодежь. Так было всегда. Кому-то не нравились хиппи в наше время, кому-то еще что-то. Но молодежь по-своему креативна, интересна. Да, сегодня поколение этой молодежи, может быть, страдает от того потока информации, которая льется из разных источников. Может, не всегда хочется смотреть телевизор или нет времени читать газеты, а быстрее ты найдешь эту информацию в интернете в телефоне, на компьютере. Но она не всегда правдивая. И такие встречи, когда мы можем посмотреть ребятам в глаза, донести им ту информацию, которую хотим до них донести, а от них услышать обратную реакцию, их предложения, конечно, это замечательно.

Как встречали «Поезд памяти» в Бресте? Искренние эмоции участников смотрите здесь.