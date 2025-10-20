Сколько нарушителей выявили на заправках в ходе рейдов – рассказали в ГАИ

На площадке ток-шоу «По существу» с экспертами обсудили тему, которая касается всех: и пешеходов, и водителей.

Дороги жизни. Что происходит на автомагистралях страны? Как повышается уровень безопасности? Почему все же случаются громкие трагедии с участием маршруток?

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Я хотел бы сказать вообще слова благодарности всем СМИ, которые активно эту тему подхватили и отметили то, что творилось в TikTok с этой тематикой, она действительно сработала профилактически, и нам дополнительно какие-то неординарные либо любые другие варианты привлечения к ответственности касаемо очередей не потребовались. Все на заправках, когда рейдовые группы посещали АЗС, операторы знали, как работать.

Действительно, многими операторами АЗС были дополнительно выведены работники АЗС, которые разделили потоки, не было каких-то скоплений, очередей. Ну и автолюбители, может, те, которые действительно когда-то ошиблись, поняли свою ошибку и таких больше не допускали.

Да, в СМИ указывалось, что ГАИ где-то кого-то все равно привлекла, но это были, возможно, единичные нарушения, когда в обычной деятельности ГАИ пресекают правонарушения. Или кто-то, не имея права управления, приехал на АЗС. Были даже несколько случаев, нам подсказывали операторы о том, что в состоянии опьянения водители подъехали на АЗС. И ряд других нарушений, которые были просто сопутствующими. И сотрудники ГАИ просто сделали свое дело, которое ежедневно осуществляют – контроль за движением. Но нарушений либо неординарного поведения со стороны пользователей АЗС мы действительно не отметили.