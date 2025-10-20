ГАИ Минской области проверяет наличие фликеров у пешеходов в тёмное время суток

В целях снижения риска ДТП инспекторы ГАИ Минской области усилили контроль на дорогах. Проводят ряд профилактических рейдов и проверяют наличие на одежде пешеходов фликеров в темное время суток, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Эти важные аксессуары значительно повышают безопасность. Ведь фликер помогает заметить человека на дороге с расстояния до 400 метров. А значит водитель успеет среагировать.

Олег Адамовский, заместитель начальника УГАИ УВД Миноблисполкома:

С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также пострадавших в них людей, Госавтоинспекция на регулярной основе проводит профилактические мероприятия, профилактические беседы в учреждениях образованиях, трудовых коллективах. Постоянно доводится информация о необходимости использования световозвращающих элементов. Наличие световозвращающего элемента у пешехода позволяет водителю заблаговременно его увидеть, принять меры к заблаговременному снижению скорости движения либо объезда этого пешехода, который может находиться в том числе на проезжей части дороги.

Сегодня в торговой сети представлен широкий ассортимент светоотражающей продукции. Фликеры можно носить на головных уборах, одежде, наклеивать или крепить на средства передвижения. За несоблюдение правил нарушителям грозит административная ответственность.