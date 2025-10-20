Почему нужно обязательно пристегиваться в маршрутках – в СК привели страшную статистику

Дороги жизни. Что происходит на автомагистралях страны? Как повышается уровень безопасности? Почему все же случаются громкие трагедии с участием маршруток? На площадке ток-шоу «По существу» с экспертами обсудили тему, которая касается всех: и пешеходов, и водителей.

Дмитрий Радион, заместитель начальника управления по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

На сегодняшний момент можно с уверенностью говорить о том, что пассажиры, которые находились в маршрутном транспортном средстве, они не были пристегнуты. Это факт. И более того, я отмечу, что такая же тенденция отмечается и во всех уголовных делах, которые мы расследуем, в частности, с использованием маршрутных транспортных средств. То есть люди не пристегиваются.

Более того, это увеличивает количество пострадавших. Даже при минимальных каких-то повреждениях транспортных средств внутри, в салоне маршрутных транспортных средств, всегда, если пассажир не пристегнут, происходит перемещение его по салону.

И я вам скажу, что вот опять же, в прошлом году мы расследовали уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного транспорта. И было установлено, что один человек был пристегнут, все остальные не пристегнуты. И вот только один из всего числа, находившихся в маршрутном транспорте, не получил телесных повреждений.