Лукашенко рассказал, чем агрессия против Ирана может обернуться для США

Президент Беларуси отметил, что однозначного победителя в противостоянии на Ближнем Востоке – нет. Александр Лукашенко выразил надежду, что достигнутое перемирие окажется устойчивым и позволит перейти к полноценному урегулированию конфликта. При этом белорусский лидер подчеркнул: многое сейчас будет зависеть от политической воли Дональда Трампа и его понимания того, что дальнейшая эскалация чревата необратимыми последствиями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Победителя здесь не будет. Победил пока чуть-чуть мир. Но он такой хрупкий. Его надо еще лелеять этот мир. Перемирие объявлено. И прийти к миру. И тут многое будет зависеть от Дональда Трампа. Похоже, все-таки его интуиция и чувства возобладали. И он понял, что дальше идти нельзя. Быть беде.

Но хочу вас предостеречь. Иран, мусульманский мир понял, что такое американцы. И вы должны быть готовы к тому, что не только иранцы, хуситы и другие будут атаковать американцев по всему миру. Будет весь мусульманский мир и даже те страны, которые вы считаете своими друзьями, они будут не просто проводить политику аккуратности и настороженности. Там появится немало людей, которые будут нацелены против американцев. Вы взбудоражили весь мусульманский мир. А там люди крепкие. Они своей жизни не пожалеют. В отличие от нас с вами не пожалеют для того, чтобы защитить свои ценности. Поэтому вы разворошили такой муравейник, который надо побыстрее утихомирить, успокоить, пойти на уступки, пойти где-то навстречу, но сделать так, чтобы вас не били во всем мире.

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