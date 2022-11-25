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«Уходит невероятное количество денег». Что чаще всего покупают белорусы в «чёрную пятницу»?

25 ноября 2022 17:41
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«Черная пятница» – время распродаж и настоящий триумф шопоголиков. Сотни интернет-площадок и магазинов объявляют скидки, а очередь у входа в торговые центры начинается на улице. О том, что на деле скрывает подобный дисконт и как не остаться с пустым кошельком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Что чаще всего сейчас покупают белорусы, куда тратят деньги? Это одежда, машины, недвижимость?

«Уходит невероятное количество денег». Что чаще всего покупают белорусы в «чёрную пятницу»?-1

Анастасия Шляпо, эксперт в сфере финансов:
Не могу сказать, что у нас какая-то есть сверхрасточительность сегодня. Но девочки так или иначе страдают в большей степени, чем мужчины. Естественно, сфера красоты, наверное, в большей степени сегодня прибыльна для тех, кто эти услуги предоставляет – это одежда, косметика, на которую уходит невероятное количество денег, салоны красоты. Все, что связано с индустрией красоты, в общем-то.

Юлия Самусенко:
На это мы никогда не прекратим тратить деньги.

Анастасия Шляпо:
Мне кажется, да. То есть мы не съедим чего-то, но, скорее всего, пойдем и потратим на это.

Юлия Самусенко:
Купим себе новые туфельки.

«Уходит невероятное количество денег». Что чаще всего покупают белорусы в «чёрную пятницу»?-4

Анастасия Шляпо:
Если мы говорим с точки зрения рациональности и воспринимаем «черную пятницу» как рациональность, нам нужно немножко мышление перевести в формат экономии. Опять же, экономия равно заработок. Заработок такой может быть на бытовых вещах. Порошок стоит определенную сумму, в «черную пятницу» он будет стоить в два раза дешевле, если по-настоящему, без поднятия цены. Логично, что именно сегодня этот порошок нужно купить. Это касается абсолютно всех бытовых вещей, всего того, что вам нужно в обиходе каждый день. Я за то, что нужно идти и это делать. Для чего отдавать половину зарплаты в следующем месяце, если сегодня ты можешь в три-четыре раза сэкономить? Это нормально, именно здесь заключается рациональность и ни о какой жадности речи не идет. Это финансовая грамотность, умение управлять своими деньгами.

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# Торговля # общество # Юлия Самусенко # Анастасия Шляпо # Фотофакт

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