«Уходит невероятное количество денег». Что чаще всего покупают белорусы в «чёрную пятницу»?

«Черная пятница» – время распродаж и настоящий триумф шопоголиков. Сотни интернет-площадок и магазинов объявляют скидки, а очередь у входа в торговые центры начинается на улице. О том, что на деле скрывает подобный дисконт и как не остаться с пустым кошельком, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Что чаще всего сейчас покупают белорусы, куда тратят деньги? Это одежда, машины, недвижимость?

Анастасия Шляпо, эксперт в сфере финансов:

Не могу сказать, что у нас какая-то есть сверхрасточительность сегодня. Но девочки так или иначе страдают в большей степени, чем мужчины. Естественно, сфера красоты, наверное, в большей степени сегодня прибыльна для тех, кто эти услуги предоставляет – это одежда, косметика, на которую уходит невероятное количество денег, салоны красоты. Все, что связано с индустрией красоты, в общем-то. Юлия Самусенко:

На это мы никогда не прекратим тратить деньги. Анастасия Шляпо:

Мне кажется, да. То есть мы не съедим чего-то, но, скорее всего, пойдем и потратим на это. Юлия Самусенко:

Купим себе новые туфельки.