«Плюс 20 миллилитров бесплатно». На какие уловки идут маркетологи, чтобы продать товар?

«Черная пятница» – время распродаж и настоящий триумф шопоголиков. Сотни интернет-площадок и магазинов объявляют скидки, а очередь у входа в торговые центры начинается на улице. О том, что на деле скрывает подобный дисконт и как не остаться с пустым кошельком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
На какие уловки идут маркетологи, чтобы заманить в свои сети покупателей? Что они придумывают?
Виталий Рехтин, преподаватель кафедры логистики и ценовой политики БГЭУ, маркетолог:
Я думаю, каждый из нас сталкивался с такими уловками, как покупка 1+1.
Юлия Самусенко:
Уловка все-таки, ерунда?
Виталий Рехтин:
Все-таки да.
Юлия Самусенко:
Не стоит на это вестись.
Виталий Рехтин:
Покупка трех по цене двух или ценник желтый, красный.
Юлия Самусенко:
Мне кажется, даже сами эти яркие наклейки как-то психологически срабатывают, наверное, притягивают к себе, и хочется это купить.
Виталий Рехтин:
Еще бывает, встречается какой-нибудь ценник, и там надпись: товар пользуется повышенным спросом – это как-то человека подталкивает, что надо покупать.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Я всегда так покупаю в интернет-магазинах.
Юлия Самусенко:
Плюс 20 миллилитров бесплатно.
Ольга Шерснева:
У меня еще работает: больше миллиона покупателей выбрали этот товар.
Юлия Самусенко:
Надо брать.
Ольга Шерснева:
Наверное, качественный. Это правда так работает.
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