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«Плюс 20 миллилитров бесплатно». На какие уловки идут маркетологи, чтобы продать товар?

25 ноября 2022 17:50
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«Черная пятница» – время распродаж и настоящий триумф шопоголиков. Сотни интернет-площадок и магазинов объявляют скидки, а очередь у входа в торговые центры начинается на улице. О том, что на деле скрывает подобный дисконт и как не остаться с пустым кошельком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
На какие уловки идут маркетологи, чтобы заманить в свои сети покупателей? Что они придумывают?

«Плюс 20 миллилитров бесплатно». На какие уловки идут маркетологи, чтобы продать товар?-1

Виталий Рехтин, преподаватель кафедры логистики и ценовой политики БГЭУ, маркетолог:
Я думаю, каждый из нас сталкивался с такими уловками, как покупка 1+1.

Юлия Самусенко:
Уловка все-таки, ерунда?

Виталий Рехтин:
Все-таки да.

Юлия Самусенко:
Не стоит на это вестись.

Виталий Рехтин:
Покупка трех по цене двух или ценник желтый, красный.

Юлия Самусенко:
Мне кажется, даже сами эти яркие наклейки как-то психологически срабатывают, наверное, притягивают к себе, и хочется это купить.

Виталий Рехтин:
Еще бывает, встречается какой-нибудь ценник, и там надпись: товар пользуется повышенным спросом – это как-то человека подталкивает, что надо покупать.

«Плюс 20 миллилитров бесплатно». На какие уловки идут маркетологи, чтобы продать товар?-4

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Я всегда так покупаю в интернет-магазинах.

Юлия Самусенко:
Плюс 20 миллилитров бесплатно.

Ольга Шерснева:
У меня еще работает: больше миллиона покупателей выбрали этот товар.

Юлия Самусенко:
Надо брать.

Ольга Шерснева:
Наверное, качественный. Это правда так работает.

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# Торговля # общество # Юлия Самусенко # Виталий Рехтин # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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