«Плюс 20 миллилитров бесплатно». На какие уловки идут маркетологи, чтобы продать товар?

«Черная пятница» – время распродаж и настоящий триумф шопоголиков. Сотни интернет-площадок и магазинов объявляют скидки, а очередь у входа в торговые центры начинается на улице. О том, что на деле скрывает подобный дисконт и как не остаться с пустым кошельком, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

На какие уловки идут маркетологи, чтобы заманить в свои сети покупателей? Что они придумывают?

Виталий Рехтин, преподаватель кафедры логистики и ценовой политики БГЭУ, маркетолог:

Я думаю, каждый из нас сталкивался с такими уловками, как покупка 1+1. Юлия Самусенко:

Уловка все-таки, ерунда? Виталий Рехтин:

Все-таки да. Юлия Самусенко:

Не стоит на это вестись. Виталий Рехтин:

Покупка трех по цене двух или ценник желтый, красный. Юлия Самусенко:

Мне кажется, даже сами эти яркие наклейки как-то психологически срабатывают, наверное, притягивают к себе, и хочется это купить. Виталий Рехтин:

Еще бывает, встречается какой-нибудь ценник, и там надпись: товар пользуется повышенным спросом – это как-то человека подталкивает, что надо покупать.